Коронавирус
КоммерсантъМосква вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в городе
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:07
Цифровой пропуск для мотоцикла в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходим
Комсомольская правда14:40
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Происшествия
Самолет с российскими туристами прибыл в аэропорт Петербурга из Кипра
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Кипра, которые не смогли вылететь в Россию по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в аэропорт Пулково.
ТАСС вчера в 13:54
Происшествия
Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя
Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ.
Интерфакс 14:39
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Армия и оружие
Названы сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100
Поставка в Воздушно-космические силы нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» запланирована на 2024 год, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Московский Комсомолец 09 апреля в 03:54
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
Религия
РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху
В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ вчера в 07:15
Технологии
Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах
Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices 09 апреля в 12:13
Общество
В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции
Московский штаб по экономическим вопросам уточнил указ мэра Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля.
РИА Новости 12:18
Политика
В США пригрозили Саудовской Аравии последствиями за нефтяную войну
Сенатор от Аляски Дэн Салливан рассказал, что разговор с официальными лицами Саудовской Аравии длился около двух часов.
News.ru 17:00
Гаджеты
Старшая версия нового iPhone может выйти позже остальных
Стоит отметить, что Apple уже выпускала iPhone XR позже, чем iPhone XS и XS Max, и это при том, что эти модели были представлены в один день.
Astera 16:18
Технологии
Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10
Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня вчера в 13:24
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским 10 апреля 2010 года летела на правительственном самолете Ту-154 в Катынь.
Газета.Ru вчера в 03:56
Экономика
Украина получит $150 млн от Всемирного банка
Всемирный банк выделит Украине $150 млн для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на украинское министерство социальной политики.
Газета.Ru вчера в 04:52
Общество
Умер кинокритик Александр Тимофеевский
Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер.
BFM.ru 17:37
Здоровье
Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»
Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.
Вести.Ru 10:30
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе
Газета.Ru вчера в 05:44
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Общество
Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом
В России с начала эпидемии зарегистрировано 13584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах.
Известия 17:54
Хоккей
Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и хочет сменить агента
Форвард хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов отказался продлевать соглашение с клубом и желает сменить своего агента.
Metaratings 09:35
Происшествия
В Тамбовской области выявили семь новых случаев коронавируса
В Тамбовской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили власти региона.
RT на русском 17:51
Киберспорт
Bethesda выгонит некоторых игроков Fallout 76 из их домов
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:35 — REGNUM Администрация массовой многопользовательской онлайн-игры Fallout 76 предупредила некоторых игроков, что им придётся покинуть свои дома на определённых териториях.
REGNUM вчера в 22:35
Футбол
«Монако» показал лучшие моменты с участием Александра Головина
На видеозаписи показаны не только забитые полузащитником сборной России мячи, но и голевые передачи, а также финты в его исполнении.
iReactor 14:02
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Российская газета 09 апреля в 06:50
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Китай окажет помощь России в борьбе с новым типом коронавируса: 11 апреля группа медэкспертов, которая была сформирована Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, вылетела из Харбина в Москву.
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