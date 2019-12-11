Экономика
Российская газетаМосква выйдет в мировые лидеры по росту цен на элитные квартиры
Москва в следующем году может занять четвертое место в мире по темпам роста цен на элитное жилье - им предрекают увеличение на 4,5 процента против 3 процентов в текущем году. Такие выводы содержатся в исследовании Prime Global Forecast международной консалтинговой компании Knight Frank.
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Knight Frank объявил о том, какие рынки премиум-недвижимости станут самыми активными
Prian.ru09 декабря в 05:00
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Политика
Как Владимир Путин в Париже узнал Владимира Зеленского и как они не услышали друг друга
Как Владимир Путин в Париже узнал Владимира Зеленского и как они не услышали друг друга 10 декабря в Париже закончилась встреча в "нормандском формате".
Экономика
На Дальнем Востоке построят и отремонтируют 1000 мостов
В рамках программы на Дальнем Востоке будут отремонтированы и построены 1000 мостов и путепроводов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Солистка группы Roxette умерла от рака
Общество
На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву
Украинцы и местные СМИ раскритиковали обладательницу титула "Мисс Львов – 2018" Наталью Болюх из-за ее поездки в Москву.
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ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Общество
С Плесецка стартовала ракета со спутником «Глонасс-М»
С космодрома Плесецк стартовала ракета носитель "Союз-2.1б", которая выводит на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Происшествия
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Гаджеты
Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Армия и оружие
Пятеро грузинских военных ранены в результате теракта в Афганистане
Пятеро военнослужащих Грузии получили ранения во время теракта на базе Баграм в Афганистане.
Экономика
Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд
Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Центробанком, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой пресекла в 2019 году деятельность 25 теневых площадок с общим оборотом около 38 млрд руб. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Технологии
Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10
В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
Шоу-бизнес
Брэд Питт рассказал, как жил после расставания с Анджелиной Джоли
Знаменитый голливудский красавец – актер Брэд Питт – на днях разразился откровениями по поводу того, как протекала его жизнь после развода со своей бывшей супругой – Анджелиной Джоли.
Наука
Ученые придумали новую стратегию для создания микророботов
В новой работе американские ученые пытались создать микромашины, которые бы имитировали поведение бактерий, движущихся в определенном направлении на химический или физический сигнал, например, изменение концентрации одного из соединений в среде.
Гаджеты
Intel обещает освоить 1,4-нм техпроцесс к 2029 году
Например, если 5-нм техпроцесс будет освоен к 2023 году, то к 2029 году компания рассчитывает перейти к 1,4-нм технологии.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Политика
Песков: у Путина есть текущая информация по делу Голунова
Президент РФ Владимир Путин обладает текущей информацией по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, но нового там ничего нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг отродьем
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг отродьем, которому уделяется слишком много внимания.
Хоккей
Монтгомери уволен с поста главного тренера «Далласа»
Клуб НХЛ «Даллас Старз» отправил главного тренера команды Джима Монтгомери в отставку.
Общество
Гуцериев и «Сафмар» подали иск к издателю Forbes в России
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Михаила Гуцериева и его группы «Сафмар» против издателя Forbes в России АО «АС Рус Медиа», следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Технологии
Российское оборудование 5G сделают МТС, «Элемент» и «Сколтех»
«Ростех» создал концепцию перехода на отечественное оборудование 5G «Сколтех» планирует предоставить исследовательскую площадку для экспериментов, «Элемент» – компонентную базу для тестовых зон и лабораторий, а МТС – решения и стандарты, необходимые для развертывания сетей пятого поколения.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.