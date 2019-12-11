Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМосква выйдет в мировые лидеры по росту цен на элитные квартиры

Москва в следующем году может занять четвертое место в мире по темпам роста цен на элитное жилье - им предрекают увеличение на 4,5 процента против 3 процентов в текущем году. Такие выводы содержатся в исследовании Prime Global Forecast международной консалтинговой компании Knight Frank.
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