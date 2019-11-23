Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМосква выразила озабоченность Японии по поводу альянса с США

Глава российского МИД Сергей Лавров передал своему японскому коллеге Тосимицу Мотэги список озабоченностей в связи с военно-политическим альянсом Токио и Вашингтона. В первую очередь, речь идет о вопросах безопасности, сообщает РИА Новости.
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Москва выразила Токио беспокойство военным союзом Японии и США

Газета.Ru03:38

Россия высказала Японии свою озабоченность военным альянсом Токио и Вашингтона

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Что случилось этой ночью: суббота, 23 ноября

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Россия передала Японии список озабоченностей из-за альянса с США

РИА Новости00:33

Лавров назвал препятствие для заключения мирного договора с Японией

РБК00:34
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РИА Новости вчера в 08:46
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Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
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Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку

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Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
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Пиар-директор Началовой сообщила о выпуске неизданных песен певицы

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РЕН ТВ 20 ноября в 14:13
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Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
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Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
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Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

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Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

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Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»

Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
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