Глава российского МИД Сергей Лавров передал своему японскому коллеге Тосимицу Мотэги список озабоченностей в связи с военно-политическим альянсом Токио и Вашингтона. В первую очередь, речь идет о вопросах безопасности, сообщает РИА Новости.

Москва выразила озабоченность Японии по поводу альянса с США

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