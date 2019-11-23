Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМосква выразила озабоченность Японии по поводу альянса с США

Глава российского МИД Сергей Лавров передал своему японскому коллеге Тосимицу Мотэги список озабоченностей в связи с военно-политическим альянсом Токио и Вашингтона. В первую очередь, речь идет о вопросах безопасности, сообщает РИА Новости.
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