Недвижимость
РБКМосква вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
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Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом
Peterburg2.ru вчера в 09:52
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Футбол
«Шахтер» в очередной раз обыграл киевское «Динамо»
Донецкий «Шахтер» оторвался от «Динамо» на 16 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу.
RuNews24.ru вчера в 12:12
Общество
В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Здоровье
Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя
Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 06:38
Футбол
Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»
Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Вести.Ru 03:08
Общество
В РФ за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Москва, 1 июня 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 9035 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:46
Общество
В России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса
В России в течение суток подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
RT на русском 03:38
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM 03:02
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Происшествия
В более чем десяти городах США ввели комендантский час из-за протестов
РБК 30 мая в 22:18
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Футбол
Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
Армия и оружие
Азербайджан заявил о готовности примененить военную силу в Карабахе
Готовность к применению силы в Нагорном Карабахе выразило министерство обороны Азербайджана, передает 31 мая «Интерфакс-Азербайджан».
ИА Красная Весна вчера в 16:35
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Экономика
Челябинскую «Роспечать» признали банкротом
Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом сеть распространения печатной продукции АО «Роспечать» из-за многомиллионных долгов перед кредиторами.
Челябинский обзор 03:33
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Общество
В первый день лета 10 миллионов семей получат выплаты на детей
Уже с 1 июня десять миллионов российских семей смогут получить социальную поддержку в виде выплат на детей от трех до 16 лет.
ТК Звезда 29 мая в 20:48
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 02:07
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 30 мая в 15:10
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 16:13
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
Общество
Еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
Еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области только за последние сутки.
Московский Комсомолец 30 мая в 04:34
Здоровье
Лекарство от коронавируса поступит в российские больницы к 11 июня
Отечественное лекарство для лечения COVID-19 «Авифавир» поступит в больницы 11 июня.
Живая Кубань вчера в 00:30
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 414 тысяч
В России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 414 тысяч. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.
Lenta.ru 03:35