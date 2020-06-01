Недвижимость

РБКРБКМосква вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
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РБК01:00
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