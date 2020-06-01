Недвижимость
РБКМосква вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
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Общество
В Волгоградской области планируют возобновление работы детских садов
Заявки на получение дополнительной помощи от государства с 1 июня в размере 10 тысяч рублей оформили родители более 300 тысяч юных жителей Волгоградской области.
ГТРК Волгоград-ТРВ 05:30
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
Политика
Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений
Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Общество
В Севастополе приезжих начали тестировать на коронавирус
С 1 июня всех въезжающих в Севастополь тестируют на коронавирус.
Коммерсантъ 06:03
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Политика
Лукашенко обратился к «майданутым» белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласился с утверждением, что ситуация в стране напоминает ту, что ранее сложилась в Армении или на Украине.
Московский Комсомолец 06:35
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Российская газета 03:36
Шоу-бизнес
Дарья Разумовская стала победительницей реалити-сериала «Солдатки»
На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
Вокруг ТВ вчера в 13:01
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»
На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории".
РЕН ТВ 30 мая в 21:04
Происшествия
В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС
Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM 06:48
Футбол
Берхамов покинул тульский «Арсенал»
«Арсенал» исключил из заявки полузащитника Кантемира Берхамова. Срок контракта 31-летнего хавбека с туляками истек.
Sports.ru 04:51
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Армении
Президент России Владимир Путин по телефону пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его семье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 06:30
Общество
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
РИА Новости вчера в 12:47
Происшествия
Силовики начали присоединяться к протестующим в США
В США полицейские начали присоединяться к участникам протестов, возникших после гибели темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате жестокого задержания.
Ruposters.ru 05:51
Политика
В Кремле прокомментировали беспорядки в США
В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.
Lenta.ru 05:36
Общество
Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по коронавирусу
Власти Коми имеют основания для отмены действующего с 29 мая первого этапа снятия ограничений по коронавирусу из-за пренебрежительного отношения жителей к санитарным нормам и роста заболеваемости, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
РИА Новости 05:13
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы № 2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Общество
Роспотребнадзор объяснил, кого будут штрафовать за отказ от прививок
Напомним, согласно проекту нового КоАП России, граждан из группы риска за отказ от медосмотров и прививок предлагается штрафовать на сумму от 5 до 7 тыс. рублей.
Татар-информ 30 мая в 07:56
Религия
Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ
RT на русском 06:28
Политика
В Кремле определились с форматом Парада Победы
Как пояснил Песков, во время Парада президент РФ Владимир Путин и все приглашенные гости будут по традиции находиться на трибуне, но в остальном требования безопасности в связи с эпидемией коронавируса внесут свои коррективы в формат торжеств, сообщает телеканал "Россия 1".
Журналистская правда вчера в 08:57
Футбол
Деспотович и Довбня покинули «Оренбург»
Советский спорт 06:36
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34