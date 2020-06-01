Недвижимость

РБКРБКМосква вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта.
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