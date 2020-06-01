Недвижимость

РБКРБКМосква вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
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Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

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Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

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Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
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Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев

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В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика

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Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
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Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
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В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
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В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Адвокат рассказала о третьей экспертизе по делу Серебренникова

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Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

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