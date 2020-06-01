В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).

Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

Энергетика Сокращение добычи нефти уравновешивает риски падения спроса Цены на нефть WTI выросли в мае на 88% на фоне заключения новой сделки ОПЕК+, вынужденного сокращения добычи в США, а также восстановления спроса в Китае.

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