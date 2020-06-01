Недвижимость

РБКРБКМосква вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
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Москва оказалась «в тройке лидеров» по росту цен на элитное жилье

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Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

РБК01:00
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Энергетика

Сокращение добычи нефти уравновешивает риски падения спроса

Цены на нефть WTI выросли в мае на 88% на фоне заключения новой сделки ОПЕК+, вынужденного сокращения добычи в США, а также восстановления спроса в Китае.
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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Общество

В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
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Общество

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Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
Российская газета 07:37
Транспорт

В Мурманской области обрушился подмытый паводком железнодорожный мост

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, обрушился во время проведения ремонтных работ.
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru вчера в 06:07
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Массовые беспорядки, начавшиеся в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, могут быть спровоцированы и поддержаны Россией, заявила Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы.
Daily Storm вчера в 22:02
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
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Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
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Политика

Разумков предложил доработать «мовный закон»

В понедельник на брифинге в Верховной Раде председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что Закон «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного» необходимо пересматривать с учетом позиций всех граждан Украины.
Новостной фронт 08:22
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Общество

Шведский экономист удивился любви к городам в условиях пандемии

В условиях пандемии коронавируса любовь человечества к мегаполисам оказалась сильнее страха смерти.
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Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
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Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
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Армия и оружие

Генштаб ВС России назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море

Генштаб Вооруженных сил России назвал провокацией учения стран НАТО в Баренцевом море накануне празднования 75-летия Победы во Второй Мировой войне.
Газета.Ru 08:14
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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Футбол

«Торпедо» покинул уже шестой игрок. Клуб не договорился с Галояном

Матч ТВ 04:37
Космос

На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка

Последняя мощная вспышка класса Х9.3 произошла на Солнце в конце сентября 2017 года.
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Общество

Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате

Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
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Общество

Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня

Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
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Общество

Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих

Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
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Общество

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

РБК 07:01
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Происшествия

В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Экономика

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
РИА Новости 06:53
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Политика

Мишустин представит Путину план по восстановлению экономики

Подготовленный правительством общенациональный план восстановления российской экономики будет представлен президенту РФ Владимиру Путину.
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Здоровье

Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками

Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
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Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
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Здоровье

Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 12

Количество крупных очагов инфицирования коронавирусом в области, по данным на 1 июня, выросло до 12.
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Общество

Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
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