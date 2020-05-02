В столице за последнее время увеличилась выявляемость коронавирусной инфекции в два раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Выявляемость коронавируса в Москве увеличили в два раза

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