Политика
РБКМосква выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Власти Германии объявили о высылке российских дипломатов 4 декабря. Такое решение было принято в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии. По данным немецкого МИДа, российские власти недостаточно содействовали в расследовании.
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Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Происшествия
Власти Кубани назвали имена офицеров, погибших при крушении Ми-28
При крушении боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Вениамина Кондратьева.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом
Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Общество
Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня
Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Общество
Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений
В обмен жертвы откажутся от обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна, все еще не признающего свою вину.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Гаджеты
Представлен новый умный гаджет Xiaomi за 7 долларов
Китайская компания Xiaomi представила новый умный датчик света, стоимость которого составляет всего 7 долларов.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Политика
В Раде обнародовали законопроект об особом статусе Донбасса
Украинское руководство намерено на год продлить закон об особом статусе Донбасса.
Финансы
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций займет России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Политика
От Евросоюза ждут ответа на санкции США против «Северного потока — 2»
Президент АНК и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Здоровье
Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление
Как информирует портал Daily-Express, людям, страдающим гипертонией, медики советуют включить в свой рацион эти полезные продукты: ягоды черники, семена подсолнечника и грецкий орех.
Политика
Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
Музыка
Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Общество
Илон Маск за рулём Tesla Cybertruck сбил ограждение
Как сообщается в публикации, ресторан, вблизи которого произошла авария с участием Илона Маска, находится в пригороде Лос-Анджелеса, а встречался владелец компании Tesla за ужином с Эдвардом Нортоном и Клер Элис Буше.
Политика
В Киеве объяснили исправление текста коммюнике «нормандского» саммита
Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "Нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Общество
Ученые предупредили об опасности дневного сна
Дневной сон повышает риск инсульта, узнали китайские ученые.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Армия и оружие
Представлено видео с предположительным применением авиабомбы ОДАБ-500П в Сирии
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Общество
Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году
Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.