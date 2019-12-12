Власти Германии объявили о высылке российских дипломатов 4 декабря. Такое решение было принято в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии. По данным немецкого МИДа, российские власти недостаточно содействовали в расследовании.

Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

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