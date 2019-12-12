Политика

РБКРБКМосква выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Власти Германии объявили о высылке российских дипломатов 4 декабря. Такое решение было принято в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии. По данным немецкого МИДа, российские власти недостаточно содействовали в расследовании.
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Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

РБК04:04

Россия в ответ высылает двух сотрудников посольства Германии

Коммерсантъ03:11

Süddeutsche Zeitung (Германия): Россия высылает немецких дипломатов

ИноСМИ10 декабря в 01:45

МИД РФ вызвал посла ФРГ для объявления ответных мер на высылку дипломатов

ФАН02:12

Кремль надеется, что после истории с дипломатами отношения с ФРГ не ухудшатся

ТАСС04:10

Россия высылает двух немецких дипломатов

РИА Новости03:25

Послу ФРГ выражен протест из-за ситуации с российскими дипломатами

RT на русском03:14
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Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Коммерсантъ 03:27
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
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В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

Власти Кубани назвали имена офицеров, погибших при крушении Ми-28

При крушении боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Вениамина Кондратьева.
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Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом

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Bimru.ru вчера в 22:36
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Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена

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Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Lenta.ru 03:52
Общество

Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений

В обмен жертвы откажутся от обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна, все еще не признающего свою вину.
Газета.Ru 03:24
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Гаджеты

Представлен новый умный гаджет Xiaomi за 7 долларов

Китайская компания Xiaomi представила новый умный датчик света, стоимость которого составляет всего 7 долларов.
Актуальные Новости вчера в 11:42
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
Политика

В Раде обнародовали законопроект об особом статусе Донбасса

Украинское руководство намерено на год продлить закон об особом статусе Донбасса.
Новостной фронт вчера в 06:09
Финансы

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций займет России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Ведомости 04:00
Политика

От Евросоюза ждут ответа на санкции США против «Северного потока — 2»

Президент АНК и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии.
REGNUM 03:50
Происшествия

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
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Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление

Как информирует портал Daily-Express, людям, страдающим гипертонией, медики советуют включить в свой рацион эти полезные продукты: ягоды черники, семена подсолнечника и грецкий орех.
Ugpressa.ru вчера в 14:28
Политика

Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
РБК вчера в 21:04
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

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РИА Новости вчера в 21:36
Общество

Илон Маск за рулём Tesla Cybertruck сбил ограждение

Как сообщается в публикации, ресторан, вблизи которого произошла авария с участием Илона Маска, находится в пригороде Лос-Анджелеса, а встречался владелец компании Tesla за ужином с Эдвардом Нортоном и Клер Элис Буше.
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Политика

В Киеве объяснили исправление текста коммюнике «нормандского» саммита

Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "Нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".
РИА Новости 03:37
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru вчера в 18:02
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Дневной сон повышает риск инсульта, узнали китайские ученые.
Газета.Ru 01:22
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Известия 01:48
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Представлено видео с предположительным применением авиабомбы ОДАБ-500П в Сирии

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Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

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Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году

Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.
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