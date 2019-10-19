Политика
РБКМосква высоко оценила шансы на новые поставки ракетных систем Турции
Российский вице-премьер, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов счел высокой вероятность заключения нового контракта на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов.
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