Общество

КоммерсантъКоммерсантъМосква закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза». Его сумма составила 967 млн руб. За эти деньги городу должны были поставить 376,08 км гранитных бордюров.
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Власти Москвы заключили контракт на поставку бетонных бордюров стоимостью более 3 миллиардов рублей

Эхо Москвы22:23

Мэрия Москвы решила потратить 3,2 миллиарда рублей на бордюры. Их будет поставлять доверенное лицо Собянина и Путина

Новая газета13:39

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Коммерсантъ10:21

Москва заключила крупнейший контракт на закупку бордюров — на 3,2 миллиарда рублей

Дождь10:52

Москва потратит 3,2 миллиарда рублей на бетонные бордюры. Получившая контракт компания связана с доверенным лицом Собянина и Путина на выборах

Snob.ru10:47

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Моя Москва.онлайн12:44

Бизнесмен, который был доверенным лицом Собянина и Путина, выиграл рекордный контракт на поставку бордюров в Москве

Медиазона09:35
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Общество

Список богатейших людей России возглавил Владимир Потанин

В тройку лидеров вошёл председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин с состоянием 18,1 млрд долларов, а также глава «Новатэка» Леонид Михельсон — его активы оценены в 17,1 млрд долларов.
Говорит Москва 08:52
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Происшествия

Один человек погиб из-за взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

Интерфакс 19:55
Политика

Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений

Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Наш Север вчера в 16:36
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости 22:42
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Футбол

Матчи РПЛ впервые в истории могут пройти 20 декабря

Последний, 30-й тур будет проведен 26 июля. Новый сезон начнется 7 августа встречей за Суперкубок России.
Soccer.ru 10:47
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Ведомости 16:45
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс 22:19
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС 15:20
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Технологии

Mail.ru Group обновила мессенджер ICQ

Крупнейшая российская IT-компания Mail.ru Group, развивающая соцсети, электронную торговлю и мессенджеры, представила обновлённый ICQ.
OAnews вчера в 04:10
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru вчера в 10:56
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Наука

Китайская дикая голубика оказалась неплохим консервантом

Тун-Тун Чжоу (Tong-tong Zhou) из Шанхайского океанического университета со своими коллегами разделили основные компоненты китайской дикой голубики (Vaccínium uliginósum) по фракциям и изучили их активность против сальмонеллы, моноцитогенной листерии, золотистого стафилококка и парагемолитических вибрионов.
N+1 08:17
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
Технологии

Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5

REGNUM 17:41
Общество

В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
ТАСС 23:19
Общество

Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт с гражданами США

Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт «Аэрофлота» с изъявившими желание улететь домой американскими гражданами.
RT на русском 22:09
Политика

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.
РИА Новости 18:46
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Политика

Лучше пережить дома. Украина приближается к пику пандемии COVID

В Минздраве Украины заявили, что страна находится на пороге пика пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал "112 Украина".
Радио Sputnik 12:27
Общество

Росавиация анонсировала вывозные рейсы из семи стран в ближайшие дни

Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, говорится в сообщении Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей вывоз россиян из иностранных государств.
Коммерсантъ 18:16
Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 05 апреля в 11:30
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС 20:00
Энергетика

Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти

Самым реалистичным вариантом урегулирования нефтяного спора является достижение баланса добычи и потребления нефти, заявил, в свою очередь, гендиректор УК "Спутник — Управление активами" Александр Лосев.
РИА Новости 20:39
Общество

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж.
Piter.tv 11:16
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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