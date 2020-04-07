Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза». Его сумма составила 967 млн руб. За эти деньги городу должны были поставить 376,08 км гранитных бордюров.

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Общество В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736 За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

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Политика Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.

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Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

Наука Китайская дикая голубика оказалась неплохим консервантом Тун-Тун Чжоу (Tong-tong Zhou) из Шанхайского океанического университета со своими коллегами разделили основные компоненты китайской дикой голубики (Vaccínium uliginósum) по фракциям и изучили их активность против сальмонеллы, моноцитогенной листерии, золотистого стафилококка и парагемолитических вибрионов.

Общество Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.

Политика Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.