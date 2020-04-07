Общество
КоммерсантъМосква закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза». Его сумма составила 967 млн руб. За эти деньги городу должны были поставить 376,08 км гранитных бордюров.
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Общество
Список богатейших людей России возглавил Владимир Потанин
В тройку лидеров вошёл председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин с состоянием 18,1 млрд долларов, а также глава «Новатэка» Леонид Михельсон — его активы оценены в 17,1 млрд долларов.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Политика
Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Футбол
Матчи РПЛ впервые в истории могут пройти 20 декабря
Последний, 30-й тур будет проведен 26 июля. Новый сезон начнется 7 августа встречей за Суперкубок России.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Технологии
Mail.ru Group обновила мессенджер ICQ
Крупнейшая российская IT-компания Mail.ru Group, развивающая соцсети, электронную торговлю и мессенджеры, представила обновлённый ICQ.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Наука
Китайская дикая голубика оказалась неплохим консервантом
Тун-Тун Чжоу (Tong-tong Zhou) из Шанхайского океанического университета со своими коллегами разделили основные компоненты китайской дикой голубики (Vaccínium uliginósum) по фракциям и изучили их активность против сальмонеллы, моноцитогенной листерии, золотистого стафилококка и парагемолитических вибрионов.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Общество
В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
Общество
Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт с гражданами США
Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт «Аэрофлота» с изъявившими желание улететь домой американскими гражданами.
Политика
Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ
Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Политика
Лучше пережить дома. Украина приближается к пику пандемии COVID
В Минздраве Украины заявили, что страна находится на пороге пика пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал "112 Украина".
Общество
Росавиация анонсировала вывозные рейсы из семи стран в ближайшие дни
Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, говорится в сообщении Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей вывоз россиян из иностранных государств.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Энергетика
Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти
Самым реалистичным вариантом урегулирования нефтяного спора является достижение баланса добычи и потребления нефти, заявил, в свою очередь, гендиректор УК "Спутник — Управление активами" Александр Лосев.
Общество
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж.