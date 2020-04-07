Общество

КоммерсантъКоммерсантъМосква закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза». Его сумма составила 967 млн руб. За эти деньги городу должны были поставить 376,08 км гранитных бордюров.
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Мэрия Москвы решила потратить 3,2 миллиарда рублей на бордюры. Их будет поставлять доверенное лицо Собянина и Путина

Новая газета13:39

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Моя Москва.онлайн12:44

Бизнесмен, являвшийся доверенным лицом Собянина и Путина, выиграл рекордный тендер на поставку бордюров в Москве

Эхо Москвы12:00

Москва заключила крупнейший контракт на закупку бордюров — на 3,2 миллиарда рублей

Дождь10:52

Москва потратит 3,2 миллиарда рублей на бетонные бордюры. Получившая контракт компания связана с доверенным лицом Собянина и Путина на выборах

Snob.ru10:47

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Коммерсантъ10:21

Бизнесмен, который был доверенным лицом Собянина и Путина, выиграл рекордный контракт на поставку бордюров в Москве

Медиазона09:35
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Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
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Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Осипов назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 7 апреля назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью.
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Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
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Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18

Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.
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Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о пациентах с коронавирусом

На лечении в столичной больнице в Коммунарке находится 201 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Украина не может противостоять растущей мощи флота России

Главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут написал на своей странице о бессилии Украины на фоне наращивания силы Черноморского флота Россией.
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Четыре фрегата НАТО вошли в грузинский порт Поти

Поти, Грузия, 7 апреля 2020, 21:30 — REGNUM Четыре боевых корабля из состава Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) вошли в грузинский порт Поти, сообщает 7 апреля пресс-служба Пограничной полиции Грузии.
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Сотрудник авиазавода «Прогресс» в Приморье умер от коронавируса

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Вирусолог нашел ответ для Путина на вопрос о сокращении нерабочих дней

На вопрос президента России о возможности сокращения нерабочих дней ответил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.
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«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
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В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
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Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
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Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

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Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
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Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

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У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтверждён коронавирус

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Чемпионка РФ по плаванию брассом Ксения Верещагина скончалась в возрасте 32 лет, причиной смерти стала тяжелая болезнь, передает ТАСС.
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США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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