Общество
КоммерсантъМосква закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза». Его сумма составила 967 млн руб. За эти деньги городу должны были поставить 376,08 км гранитных бордюров.
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Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Шоу-бизнес
70-летнюю Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Вечером стало известно о том, что 70-летняя певица Надежда Бабкина была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Общество
Еще у шести иркутян подозревают коронавирус
Специалисты - вирусологи выявили в Иркутске сразу шесть сомнительных результатов на коронавирус.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Осипов назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 7 апреля назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18
Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.
Авто
Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Игры
Пиратский симулятор Sea of Thieves появится в магазине Steam
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о пациентах с коронавирусом
На лечении в столичной больнице в Коммунарке находится 201 человек с подтвержденным коронавирусом.
Кино
Тизер «Бойтесь ходячих мертвецов» показал разделенных героев
Канал АМС во время трансляции последнего эпизода «Ходячих мертвецов» показал тизер шестого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов», съемки которого остановлены из-за коронавируса.
Армия и оружие
Украина не может противостоять растущей мощи флота России
Главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут написал на своей странице о бессилии Украины на фоне наращивания силы Черноморского флота Россией.
Армия и оружие
Четыре фрегата НАТО вошли в грузинский порт Поти
Поти, Грузия, 7 апреля 2020, 21:30 — REGNUM Четыре боевых корабля из состава Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) вошли в грузинский порт Поти, сообщает 7 апреля пресс-служба Пограничной полиции Грузии.
Политика
Вирусолог нашел ответ для Путина на вопрос о сокращении нерабочих дней
На вопрос президента России о возможности сокращения нерабочих дней ответил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтверждён коронавирус
Москва, 8 апреля 2020, 01:42 — REGNUM Депутат Московской городской думы Михаил Тимонов заражён коронавирусом.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла на 33 году жизни
Чемпионка РФ по плаванию брассом Ксения Верещагина скончалась в возрасте 32 лет, причиной смерти стала тяжелая болезнь, передает ТАСС.
Политика
США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ
Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения.
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.