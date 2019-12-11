Общество

РИА НовостиРИА НовостиМосква заняла 52-е место в списке самых комфортных городов России

Столица Краснодарского края, по мнению авторов рейтинга, активно развивается в течение 10-15 лет, там доступно по стоимости жилье и благоприятный климат. В первой пятерке также фигурируют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.
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с чего всё началось

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

В Петербурге на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, а, например, в Москве — 20 кв. м. Кто в аутсайдерах Города, занявшие последние места в рейтинге, отстают от лидеров как по качеству городской среды, так и по стоимости жизни.
РБК16:00

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Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

РБК16:00

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Lenta.ru17:47

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Известия19:43

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

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