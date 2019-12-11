В Петербурге на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, а, например, в Москве — 20 кв. м. Кто в аутсайдерах Города, занявшие последние места в рейтинге, отстают от лидеров как по качеству городской среды, так и по стоимости жизни.

с чего всё началось

Столица Краснодарского края, по мнению авторов рейтинга, активно развивается в течение 10-15 лет, там доступно по стоимости жилье и благоприятный климат. В первой пятерке также фигурируют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.

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