Общество

РИА НовостиРИА НовостиМосква заняла 52-е место в списке самых комфортных городов России

Столица Краснодарского края, по мнению авторов рейтинга, активно развивается в течение 10-15 лет, там доступно по стоимости жилье и благоприятный климат. В первой пятерке также фигурируют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.
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с чего всё началось

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

Самое важное из топ-100 городов России Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.
РБК16:00

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Москва заняла 52-е место в списке самых комфортных городов России

РИА Новости20:05

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Lenta.ru17:47

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Известия19:43

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Газета.Ru19:13

Города Урала вошли в топ лучших для жизни

URA.Ru17:48

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России

Коммерсантъ19:57

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

РБК16:00
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Происшествия

В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова

По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.
РБК 16:25
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о завершении своей футбольной карьеры

Инфо24 12:20
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Политика

Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

RT на русском 03:51
Футбол

«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Газета.Ru 18:41
Футбол

Восемь воспитанников академии продлили контракты с «Ростовом»

ФК Ростов 10:10
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Известия 18:28
Политика

Вокруг «Мисс Львов» разгорелся скандал из-за ее поездки в Москву

Аргументы и Факты 22:05
Общество

Продукты с растительными жирами могут переименовать

Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Российская газета 23:15
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:55
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
МонаВиста 03:26
Происшествия

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Интерфакс 14:32
Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 07:20
Происшествия

В массовое ДТП попали десятки машин в Приморье

На объездной дороге «посёлок Новый — Седанка» из-за гололёдных явлений и снежного наката столкнулось несколько десятков автомобилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:09
Армия и оружие

Медики из России помогают сирийцам справиться с хроническими болезнями

Только за первые сутки медицинские специалисты Минобороны России в Кобани (провинция Алеппо) оказали медицинскую помощь около 250 сирийцам, а в Камышлы (провинция Хасеке) - около 180 местным жителям, всего российские военные медики помогли 108,5 тысячи жителей Сирии.
РИА Новости 21:03
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru 23:08
Здоровье

Россияне смогут обращаться в больницы и поликлиники без полиса ОМС

В России появится сервис, с помощью которого обращаться в медучреждения станет возможным без полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет RT в среду, 11 декабря.
Вечерняя Москва 23:16
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:34
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ 21:47
Политика

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Газета.Ru 15:28
Авто

В России появится новый документ для автомобилей

Новый документ, который будут обязаны иметь российские автовладельцы, появится весной 2020 года.
Афанасий-бизнес вчера в 01:55
Общество

Илон Маск за рулём Tesla Cybertruck сбил ограждение

Как сообщается в публикации, ресторан, вблизи которого произошла авария с участием Илона Маска, находится в пригороде Лос-Анджелеса, а встречался владелец компании Tesla за ужином с Эдвардом Нортоном и Клер Элис Буше.
OAnews 07:47
Армия и оружие

В Минобороны Норвегии потребовали засекретить доклад с критикой F-35

Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал, чтобы материалы с критикой закупленных в США истребителей пятого поколения F-35 «были засекречены».
Военное обозрение вчера в 01:55
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ

RT на русском 14:46
Общество

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости 19:23
Культура

Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»

Первый канал 00:09
Политика

Постпред РФ заявил, что Украина не может отказаться от долга Януковича

Украина не может отказаться от выплаты кредита, предоставленного Россией Киеву в 2013 году, когда президентом страны был Виктор Янукович.
ТАСС 22:06
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru вчера в 08:53
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