Общество

REGNUMREGNUMМосква заняла 52 место в сотне самых комфортных городов России

В 2017 году Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ «Стрелка» подготовили свой рейтинг самых комфортных для жизни городов-миллионников. В нём Москва заняла первое место.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

В Петербурге на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, а, например, в Москве — 20 кв. м. Кто в аутсайдерах Города, занявшие последние места в рейтинге, отстают от лидеров как по качеству городской среды, так и по стоимости жизни.
РБК16:00

Подробнее о событии

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

РБК16:00

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Lenta.ru17:47

Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России

РИА Новости20:05

Города Урала вошли в топ лучших для жизни

URA.Ru17:48

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России

Коммерсантъ19:57

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Известия19:43

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Газета.Ru19:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ 09:41
Спорт

Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России

Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
ТВ Центр вчера в 18:13
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 08 декабря в 07:32
Кино

В сети появился первый трейлер новой «Чудо-женщины»

Кинокомпания Warner Bros. обнародовала первый трейлер сиквела супергеройского фильма «Чудо-женщина».
RT на русском вчера в 07:29
Кино

Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года

Piter.tv 08 декабря в 09:59
Политика

Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Газета.Ru 15:05
Игры

Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3

Inc-news.ru 14:13
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 1 с 4К-экраном значительно подешевел

Сообщается, что флагманский аппарат Sony Xperia 1 с дисплеем 4К снизилась более чем на 200 долларов США.
RuNews24.ru 15:58
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 14:22
Шоу-бизнес

Сестра Фриске рассказала о поведении Шепелева во время болезни певицы

Сестра российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, Наталья рассказала, как вел себя телеведущий Дмитрий Шепелев после новости о болезни супруги.
iReactor вчера в 14:23
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус вчера в 06:23
Политика

Путин ответил Киеву стихами про газ

Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Российская газета вчера в 19:26
Общество

В Пионерах два года не могут заменить на улице четыре лампочки

Не только село Чехов интересовало жителей Холмского района на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, вопросы звучали и по Пионерам, правда, всего от одной жительницы.
Сахалин.Инфо 18:37
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Политика

Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
РИА Новости 18:43
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service 14:39
Культура

Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому

Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 18:31
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Транспорт

Сильный снегопад сковал Владивосток автомобильными пробками

REGNUM 19:45
Политика

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
РИА Новости 09:49
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

BFM.ru 08:10
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Сайт города Армавира 02:15
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:48
Армия и оружие

Житель Сирии назвал русских, сражавшихся с ИГИЛ, настоящими воинами

Сириец добавил, что все россияне, отважно сражавшиеся с террористами, проявили себя как истинные воины.
Слово и Дело вчера в 15:17
Армия и оружие

Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Lenta.ru 07:37
Хоккей

«Даллас» уволил главного тренера

Джим Монтгомери был уволен с поста тренера Даллас Старз. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Советский спорт 12:12
Экономика

Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Интерфакс 03:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное