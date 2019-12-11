В Петербурге на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, а, например, в Москве — 20 кв. м. Кто в аутсайдерах Города, занявшие последние места в рейтинге, отстают от лидеров как по качеству городской среды, так и по стоимости жизни.

с чего всё началось

В 2017 году Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ «Стрелка» подготовили свой рейтинг самых комфортных для жизни городов-миллионников. В нём Москва заняла первое место.

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