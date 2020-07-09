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ТАССТАСС

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва осталась на первом месте в инвестиционном рейтинге, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом говорилось в презентации доклада главы АСИ Светланы Чупшевой на заседании наблюдательного совета Агентства с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
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Рейтинг инвестиционной привлекательности возглавили Москва, Татарстан и Тульская область

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Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
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Саакашвили назвал правительство Грузии «нелегитимным»

Киев, 9 июля 2020, 15:42 — REGNUM Бывший президент Грузии и председатель Совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил о своем намерении выйти на «передовую» в борьбе с действующим грузинским правительством, которое он считает «нелегитимным».
REGNUMвчера в 08:42
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Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъвчера в 02:24
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