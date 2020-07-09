Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Смотрите также
Huawei презентовала в России флагманский смартфон на 100 тысяч рублей
Соучастники Фургала дали показания на губернатора в СК
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Саакашвили назвал правительство Грузии «нелегитимным»
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
В России создали четыре истребителя Су-35С для «Русских Витязей»
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» Ная Ривера утонула
Башкирия вошла в десятку рейтинга инвестклимата в регионах
Путин хочет сохранить меры поддержки бизнеса после пандемии
Путин поблагодарил АСИ за продвижение значимых проектов
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Москва осталась на первом месте в инвестиционном рейтинге, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом говорилось в презентации доклада главы АСИ Светланы Чупшевой на заседании наблюдательного совета Агентства с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
Подробнее о событии
АСИ: платформа «Забизнес.рф» получила более 1 тыс. обращений предпринимателей
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:36
Москва стала лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
Российская газетавчера в 14:14
Тульская область поднялась на 3 пункта в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
Тульские Известиявчера в 09:48