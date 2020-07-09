Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва осталась на первом месте в инвестиционном рейтинге, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом говорилось в презентации доклада главы АСИ Светланы Чупшевой на заседании наблюдательного совета Агентства с президентом РФ Владимиром Путиным.