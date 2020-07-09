Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Столица сохранила свое прошлогоднее лидерство.

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

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