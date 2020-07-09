с чего всё началось

Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости". На втором месте - республика Татарстан, а третью позицию занимает Тульская область.

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Общество В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.

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Происшествия Банковские счета Ивана Сафронова и его родственников заблокированы По сведениям источника, в квартирах матери и сестры Сафронова прошли обыски, но никакого процессуального статуса по делу у них нет.

Футбол УЕФА: матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.

Гаджеты В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung Новый владелец смартфона через некоторое время начинает получать уведомление, что требуется внести очередной платеж, а если оплата не поступает, то смартфон полностью блокируется. 86

Политика Киевский суд арестовал на два месяца «куратора руководителей ДНР» Ранее СБ Украины заявила о задержании в Киеве мужчины, который якобы являлся куратором руководителей ДНР по линии Главного разведывательного управления.

Общество Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы. 39

Общество В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз "С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг", - сказано в сообщении. 5

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. 3,3K

Футбол Гендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса» В ближайшее время петербургскому футбольному клубу «Зенит» придется «затянуть пояса» из-за изменения финансовой ситуации в команде, рассказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Происшествия СК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. 745

Политика Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. 40

Происшествия Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом. 15

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Культура Томас Андерс не выступит на «Славянском базаре» в Витебске Вначале Томас Андерс перенес на более поздние сроки европейский тур-2020, а теперь и концерт на "Славянском базаре".