Политика
ИзвестияМосква запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова
Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США». Об этом 12 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
Энергетика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском 11:38
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 10:20
Хоккей
Матчи «Куньлунь» — «Трактор» состоятся в соответствии с календарем КХЛ
«Матчи ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — ХК «Трактор» (Челябинск), запланированные на 14 и 15 сентября в городе Шэньчжэнь, состоятся в соответствии с календарем чемпионата КХЛ», — передает слова пресс-службы КХЛ корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.
Sport24.ru 09:28
Экономика
Силуанов рассказал об использованиях средств ФНБ в 2020 году
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
REGNUM 11:21
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Армия и оружие
В ходе массовой драки в Донбассе пострадали пять боевиков ВСУ — НМ ЛНР
В районе населённого пункта Троицкое произошла массовая драка между боевиками 30-й и 59-й бригад ВСУ, заявил 12 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
REGNUM 08:38
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Политика
«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс
О возможном возвращении Цемаха в Донбасс стало известно накануне, 11 сентября.
Lenta.ru 11:12
Экономика
Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов
Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
РБК 07:01
Происшествия
СК РФ раскрыл крупное мошенничество с пенсионными переводами
В Москве возбудили уголовное дело о попытке мошенничества в особо крупном размере в связи с раскрытой аферой, связанной с переводом из Пенсионного фонда России в частные фонды денег якобы по просьбе граждан.
Росбалт 07:25
Политика
Медведев поручил аннулировать нормативные акты СССР и РСФСР
Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.
REGNUM вчера в 08:49
Здоровье
Омбудсмен попросит сократить долг родившей в Турции челябинки
Долги семьи растут каждый день, потому что содержание малыша в клинике обходится в 30 тысяч за каждый сутки.
Челябинск Сегодня 11:39
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Экономика
Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.
Газета.Ru 10:26
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Общество
В России запретили выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида
Министерство просвещения России считает, что руководство школ не должно выгонять с уроков школьников, которые не придерживаются на занятиях делового стиля.
Lenta.ru 09:01
Шоу-бизнес
Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть
Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс вчера в 17:50
Культура
Участникам «Квартета И» присвоили звание заслуженных артистов РФ
Звания заслуженных артистов РФ получили основатели театра "Квартет И" - Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.
Российская газета 10:19
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Происшествия
Ученый поджег себя у здания Госсовета в Ижевске
В Ижевске у здания Госсовета Удмуртии мужчина поджег себя.
VSE42.RU 10 сентября в 04:52
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии после встречи Земана с русинами
МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений в связи со встречей президента этой страны Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Мировой совет подкарпатских русинов".
Экономика сегодня вчера в 17:57
Волейбол
ВФВ поставила задачу волейболистам сборной России выиграть медали ЧЕ
Перед волейболистами сборной России стоит задача завоевать медали чемпионата Европы, сообщил РИА Новости президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
РИА Новости 10 сентября в 07:45
Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей
РИА Новости 01:00
Здоровье
Нижегородцы смогут бесплатно провериться на рак головы и шеи
Нижегородцы могут пройти бесплатную диагностику на наличие опухоли головы и шеи в рамках VII Европейской недели по ранней диагностике рака головы и шеи.
Newsroom24 09 сентября в 15:05
Кино
Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
YouTube опубликован трейлер сериала «Смотри». Главную роль в проекте сыграл Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в кинокомиксах DC.
Культуромания вчера в 01:57
Шоу-бизнес
Бузова устроила скандал во время съемок телешоу
Lenta.ru 10 сентября в 12:16