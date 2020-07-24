Армия и оружие

REGNUMREGNUMСША обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте командования. Обвинение со стороны Великобритании высказал глава управления Харви Смит.
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