Армия и оружие
REGNUMСША обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте командования. Обвинение со стороны Великобритании высказал глава управления Харви Смит.
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Армия и оружие
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