Житель Москвы стал мультимиллионером, победив в лотерее в лото. Об этом сообщает телеканал "Мир". Как отмечается, мужчина приобрел билет всего за 200 рублей.

Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером

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