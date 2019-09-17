Общество
Газета.RuМосквич купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером
Житель Москвы стал мультимиллионером, победив в лотерее в лото. Об этом сообщает телеканал "Мир". Как отмечается, мужчина приобрел билет всего за 200 рублей.
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Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Кино
Президент РФ поздравил Меньшова с юбилеем
The Moscow Post 03:54
Политика
Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Здоровье
Роспотребнадзор выяснит, как питаются дети в России
В результате мониторинга специалисты надеются выяснить, какие продукты потребляются, в каком количестве, как часто, что едят дети в столовых и дома, насколько рацион является здоровым.
Gazeta.SPb вчера в 20:07
Политика
Новейший самолет МС-21 совершил первый международный перелет
Новейший российский самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет.
Свободная Пресса вчера в 10:00
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Экономика
Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back
Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией.
РБК 03:50
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM вчера в 00:33
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
RT на русском 03:02
Общество
Российские актеры выступают в поддержку Павла Устинова
Российские актеры выступают в поддержку Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии.
Эхо Москвы 01:29
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Происшествия
В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы
В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.
REGNUM 01:25
Общество
Губернатор Смоленщины посетил Рославльский район
В 2018 году за счет денег администрации области в помещении была произведена реконструкция.
RuNews24.ru 03:43
Общество
Дочь главы Чечни открыла бутик в Москве
В понедельник вечером в Москве открывается первый бутик Дома моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 11:42
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Футбол
«Ростов» победил «Ахмат» и попал в тройку лидеров РПЛ
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии
В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru 01:30
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Баскетбол
Сборная Испании стала победителем Кубка мира по баскетболу
Московский Комсомолец 15 сентября в 10:22
Транспорт
Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году
Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Гаджеты
Motorola вышла на рынок с очень дешевыми телевизорами
Astera вчера в 14:28
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04