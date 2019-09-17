Общество

Газета.RuГазета.RuМосквич купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером

Житель Москвы стал мультимиллионером, победив в лотерее в лото. Об этом сообщает телеканал "Мир". Как отмечается, мужчина приобрел билет всего за 200 рублей.
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Молодая семья из Тамбова выиграла в лотерею почти миллион рублей

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Купивший за ₽200 лотерейный билет москвич стал мультимиллионером

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Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 миллионов

Snob.ru02:02

Москвич выиграл в лотерею более 286 миллионов рублей

Вести Подмосковья02:39

Житель Москвы стал мультимиллионером благодаря лотерейному билету за 200 рублей

Вечерняя Москва03:06

Москвич выиграл 286 млн рублей в лотерею

Телеканал 360°02:24
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники

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РИА Новости вчера в 23:16
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
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В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
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На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

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Роспотребнадзор выяснит, как питаются дети в России

В результате мониторинга специалисты надеются выяснить, какие продукты потребляются, в каком количестве, как часто, что едят дети в столовых и дома, насколько рацион является здоровым.
Gazeta.SPb вчера в 20:07
Политика

Новейший самолет МС-21 совершил первый международный перелет

Новейший российский самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет.
Свободная Пресса вчера в 10:00
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
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Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back

Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией.
РБК 03:50
Общество

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
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Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
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Российские актеры выступают в поддержку Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии.
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Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
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Происшествия

В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы

В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.
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В 2018 году за счет денег администрации области в помещении была произведена реконструкция.
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Дочь главы Чечни открыла бутик в Москве

В понедельник вечером в Москве открывается первый бутик Дома моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, передает ТАСС.
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Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
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В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
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