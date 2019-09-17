Житель Москвы стал мультимиллионером, победив в лотерее в лото. Об этом сообщает телеканал "Мир". Как отмечается, мужчина приобрел билет всего за 200 рублей.

Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером

Энергетика «Русснефть» допускает краткосрочный рост нефти до $100 из-за событий в Саудовской Аравии Цена нефти из-за событий в Саудовской Аравии если и вырастет до 100 долларов за баррель, то ненадолго, и потом возможен ее обвал ближе к 50 долларам, "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель, заявил журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума президент компании Евгений Толочек.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

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