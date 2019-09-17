Общество
Газета.RuМосквич купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером
Житель Москвы стал мультимиллионером, победив в лотерее в лото. Об этом сообщает телеканал "Мир". Как отмечается, мужчина приобрел билет всего за 200 рублей.
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Интернет
Пользователи Viber смогут сами создавать стикеры
Афиша Daily вчера в 09:04
Энергетика
«Русснефть» допускает краткосрочный рост нефти до $100 из-за событий в Саудовской Аравии
Цена нефти из-за событий в Саудовской Аравии если и вырастет до 100 долларов за баррель, то ненадолго, и потом возможен ее обвал ближе к 50 долларам, "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель, заявил журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума президент компании Евгений Толочек.
ПРАЙМ 04:53
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
RT на русском вчера в 06:11
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии
Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.
Bimru.ru 05:24
Армия и оружие
Песков исключил военную операцию Турции, Ирана и России в Идлибе
Россия не планирует вести военную операцию в Сирии совместно с Турцией и Ираном.
РБК вчера в 16:16
Общество
В Москве открывается бутик модного дома дочери Кадырова
Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает первый бутик в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе модного дома.
РИА Новости вчера в 07:18
Авто
Раскрыта дата премьеры первого электрокара Mazda
Японский бренд покажет первый полностью электрический автомобиль на автосалоне в Токио, стартующем в октябре.
Авторамблер 03:53
Общество
В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином
Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).
Коммерсантъ 02:58
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Футбол
«Зенит» дозаявил Кокорина в РПЛ
Rambler News Service 04:42
Кино
Данила Козловский снимет фильм про вампиров и династию Романовых
Режиссером нового российского фантастического блокбастера «Карамора», который рассказывает о вампирах во времена династии Романовых, стал Данила Козловский.
Петербургский дневник 02:48
Энергетика
Нефть дешевеет после удорожания на 15%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 сентября, после скачка цен почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке.
RT на русском 01:15
Интернет
Продающих товары через интернет россиян атаковал опасный троян
Мошенники атаковали пользователей интернет-сервиса Avito с помощью вируса для Android.
Lenta.ru 05:00
Политика
Патрушев оценил перспективу заключения мирного договора с Японией
Патрушев, находясь с двухдневным визитом в столице Японии, 17 сентября встретился с премьер-министром Синдзо Абэ.
РБК 05:13
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.
Телепрограмма вчера в 13:52
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Наука
Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов исполнили свой первый свадебный танец под хит Филиппа Киркорова, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 14 сентября в 04:00
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта рассказала друзьям о беременности Кейт Миддлтон
Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поведала школьным друзьям о беременности мамы.
News.ru вчера в 04:13
Авто
Представлена новая Toyota Corolla для Японии
Седан Toyota Corolla Axio и универсал Corolla Fielder, созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris, вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня 04:55
Политика
Пушков подверг критике Зеленского за заявление о «войсках в Донбассе»
Член Совета Федерации России Алексей Пушков адресовал в сторону президента Украины Владимира Зеленского критику за заявление о "войсках в Донбассе".
Газета.Ru вчера в 19:54
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52