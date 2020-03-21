Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМосквич убил жену и ее родителей

В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе. Кроме самого мужчины, 38-летней жены и ее родителей в квартире были и дети.
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Убивший жену и ее родителей москвич мог совершить преступление из-за нервного срыва

ТАСС04:46

СМИ сообщили подробности убийства семьи в Москве

РИА Новости05:41

Показалось, что нападают: мужчина, подозреваемый в убийстве семьи, объяснил свой поступок

Пятый канал05:38

СК возбудил дело по факту убийства мужчиной супруги и ее родителей в квартире на Волоколамском шоссе

Агентство Москва01:55

Видео с места убийства, где москвич зарезал жену и ее родителей

РЕН ТВ00:52

СМИ опубликовали фотографию подозреваемого в тройном убийстве в столице

Вечерняя Москва05:17

В Москве мужчина убил жену и ее родителей на глазах у детей

Известиявчера в 23:34
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Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Музыка

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Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

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Газета.Ru вчера в 16:52
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NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
Газета.Ru вчера в 16:45
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Нефть на торгах продолжает дорожать

Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости.
BFM.ru вчера в 00:43
Энергетика

Сечин ожидает роста цен на нефть до 60 долларов за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что уже к концу текущего года цена на нефть может вернуться к 60 долларам за баррель.
ФАН вчера в 17:43
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Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
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В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
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РБК вчера в 17:00
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Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Газета.Ru 04:44
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В DOOM Eternal можно запустить DOOM и DOOM 2

Студия id Software добавила в DOOM Eternal полные версии DOOM и DOOM 2. Их можно запустить через компьютер, расположенный в Крепости Рока (на базе игрока).
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Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
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Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

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Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

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Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

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Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

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Банк России допустил повышение ключевой ставки

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На сегодняшний день подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией, то есть за последние сутки было выявлено два новых случая.
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Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
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Тимур Бекмамбетов снимет сцену воздушного боя в игре War Thunder

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Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
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Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
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Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
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