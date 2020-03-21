Происшествия
Российская газетаМосквич убил жену и ее родителей
В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе. Кроме самого мужчины, 38-летней жены и ее родителей в квартире были и дети.
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Общество
Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
Спорт
Брянский лыжник Большунов рассказал об обиде на соперников
Общество
На стройке инфекционного центра в Москве установили «советские» мотивирующие плакаты
Как сообщалось, на начавшейся на этой неделе стройке инфекционного центра для заразившихся коронавирусом в поселении Вороновское деревни Голохвастово в круглосуточном режиме задействовано около 5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.
Политика
Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти
Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
Общество
Число случаев коронавируса в Подмосковье выросло до 35
Новые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Московской области. Общее число инфицированных выросло до 35.
Общество
Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса
Минэкономразвития разработало механизм компенсации убытков туроператоров, которые они понесли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.
Наука
Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили
Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Футбол
Дзюба пошутил над возрастом Кокорина
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Политика
Госдеп США: Россия использовала энергетику во враждебных целях
Вашингтон, 21 марта 2020, 05:08 — REGNUM Конгресс США приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, заявил 20 марта журналистам представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы.
Политика
Лукашенко потребовал бросить безответственных туристов за границей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что чиновники не должны направлять чартерные самолеты за гражданами, которые выехали за границу, несмотря на постоянные предупреждения властей об опасности заражения новым типом коронавируса.
Общество
Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Грузии с 21 марта на один месяц вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщил премьер-министр Георгий Гахария.
Общество
На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 41
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло до 41, сообщает минздрав страны в Telegram-канале.
Общество
Еще в одном российском регионе обнаружили коронавирус
В Челябинской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Политика
В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии
Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.
Единоборства
Усик не исключает второй бой с Гассиевым
Общество
Губернатор Подмосковья взял на контроль ситуацию с пожаром в Дмитрове
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял на контроль ситуацию с пожаром на заводе в Дмитрове.
Футбол
Роналдиньо исполнилось 40 лет. Сейчас он находится в СИЗО в Парагвае
В январе 2018 года Роналдиньо завершил карьеру. В настоящее время экс-футболист находится в СИЗО в Парагвае.
Общество
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Здоровье
«С самого начала принимались неадекватные решения». Как надо было бороться с вирусом и как это делают в Петербурге: интервью экс-главврача инфекционной больницы
За сутки число выросло на 54 случая. В Петербурге за день — плюс четыре заболевших.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.
Космос
Россия может «застолбить» участок успешной посадкой станции «Луна-27»
Успешная посадка станции «Луна-27» может «закрепить» за Россией выгодный район у Южного полюса естественного спутника Земли.
Общество
Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России пока не приезжать для отдыха в северную столицу.
Энергетика
В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на бензин в России
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин. В ведомстве не увидели предпосылок для подобной тенденции.
Музыка
Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни
В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.
Экономика
Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.