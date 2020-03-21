В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе. Кроме самого мужчины, 38-летней жены и ее родителей в квартире были и дети.

Москвич убил жену и ее родителей

Общество Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.

Общество На стройке инфекционного центра в Москве установили «советские» мотивирующие плакаты Как сообщалось, на начавшейся на этой неделе стройке инфекционного центра для заразившихся коронавирусом в поселении Вороновское деревни Голохвастово в круглосуточном режиме задействовано около 5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.

Наука Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Футбол Дзюба пошутил над возрастом Кокорина Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.

Здоровье Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.

Политика Госдеп США: Россия использовала энергетику во враждебных целях Вашингтон, 21 марта 2020, 05:08 — REGNUM Конгресс США приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, заявил 20 марта журналистам представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы.

Политика Лукашенко потребовал бросить безответственных туристов за границей Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что чиновники не должны направлять чартерные самолеты за гражданами, которые выехали за границу, несмотря на постоянные предупреждения властей об опасности заражения новым типом коронавируса.

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Политика В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.