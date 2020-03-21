Происшествия
Российская газетаМосквич убил жену и ее родителей
В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе. Кроме самого мужчины, 38-летней жены и ее родителей в квартире были и дети.
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Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России
«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
Армия и оружие
Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма
Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
Общество
Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса
Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Происшествия
Еще у троих жителей Екатеринбурга подтвержден коронавирус
Сегодня анализы на коронавирус оказались положительными еще у троих жителей Екатеринбурга, сообщает Роспотребнадзор.
Происшествия
Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован
Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован.
Здоровье
В Белоруссии число случаев инфицирования коронавирусом достигло 76
Минск, 21 марта 2020, 16:52 — REGNUM В Белоруссии общее число случаев заболевания пневмонией нового типа COVID-19 достигло 76.
Общество
Из-за коронавируса в России закрываются кинотеатры
Из-за ситуации с коронавирусом временно закрылись 22 из 78 кинотеатров объединённой сети, в которую входят «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино».
Армия и оружие
Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира
Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса
За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 627 человек. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в службе гражданской обороны страны.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменили
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Политика
Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти
Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
Политика
«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США
Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
Происшествия
В Татарстане подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане официально подтверждены 5 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.
Музыка
Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020
Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
Спорт
ВФЛА попросит у государства $5 млн на выплату штрафа World Athletics
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ищет средства для оплаты штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), заявил президент ВФЛА Евгений Юрченко 21 марта в эфире телеканала «Матч ТВ».
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Общество
На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 41
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло до 41, сообщает минздрав страны в Telegram-канале.
Общество
В Киеве полностью остановят общественный транспорт
В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Культура
Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
Наука
Раскрыт механизм появления коронавируса
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
Испытания вакцины против коронавируса на добровольцах начались в Китае
Клинические испытания на добровольцах начали проводить в Китае с использованием вакцины против нового коронавируса, 21 марта сообщает Global Times.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Футбол
Чалов поделился эмоциями после получения предложения из АПЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов поделился эмоциями после получения предложения из клуба "Кристал Пэлас", выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ).