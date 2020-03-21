Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМосквич убил жену и ее родителей

В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе. Кроме самого мужчины, 38-летней жены и ее родителей в квартире были и дети.
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Дети совершившего тройное убийство мужчины находятся с родственниками

РИА Новости06:17

Показалось, что нападают: мужчина, подозреваемый в убийстве семьи, объяснил свой поступок

Пятый канал05:38

Стала известна судьба детей, на чьих глазах убили мать и ее родителей в Москве

Вечерняя Москва07:45

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РЕН ТВ00:52

Убивший жену и ее родителей москвич мог совершить преступление из-за нервного срыва

ТАСС04:46

В Москве мужчина убил жену и ее родителей на глазах у детей

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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

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Еще у троих жителей Екатеринбурга подтвержден коронавирус

Сегодня анализы на коронавирус оказались положительными еще у троих жителей Екатеринбурга, сообщает Роспотребнадзор.
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Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован

Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован.
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В Белоруссии число случаев инфицирования коронавирусом достигло 76

Минск, 21 марта 2020, 16:52 — REGNUM В Белоруссии общее число случаев заболевания пневмонией нового типа COVID-19 достигло 76.
REGNUM 09:52
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Из-за коронавируса в России закрываются кинотеатры

Из-за ситуации с коронавирусом временно закрылись 22 из 78 кинотеатров объединённой сети, в которую входят «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино».
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Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Газета.Ru 09:12
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Газета.Ru вчера в 12:44
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Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

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В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса

За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 627 человек. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в службе гражданской обороны страны.
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Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменили

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
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Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
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Политика

«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
РИА Новости 01:00
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В Татарстане подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане официально подтверждены 5 новых случаев заражения коронавиурсной инфекцией.
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Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
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ВФЛА попросит у государства $5 млн на выплату штрафа World Athletics

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"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
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В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
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Раскрыт механизм появления коронавируса

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МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
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Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов поделился эмоциями после получения предложения из клуба "Кристал Пэлас", выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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