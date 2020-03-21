В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе. Кроме самого мужчины, 38-летней жены и ее родителей в квартире были и дети.

Москвич убил жену и ее родителей

Общество Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Общество Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.

Общество Из-за коронавируса в России закрываются кинотеатры Из-за ситуации с коронавирусом временно закрылись 22 из 78 кинотеатров объединённой сети, в которую входят «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино».

Экономика Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею отменили Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Спорт ВФЛА попросит у государства $5 млн на выплату штрафа World Athletics Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ищет средства для оплаты штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), заявил президент ВФЛА Евгений Юрченко 21 марта в эфире телеканала «Матч ТВ».

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.