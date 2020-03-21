Происшествия
Российская газетаМосквич убил жену и ее родителей
В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе. Кроме самого мужчины, 38-летней жены и ее родителей в квартире были и дети.
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Общество
Прогноз Ванги сбывается: «Люди будут умирать от голода с карманами, полными денег»
Среди пророчеств болгарской провидицы Вангелии, а попросту бабы Ванги есть и такое, которое она сообщила удивленному сообществу еще в середине ХХ столетия.
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Общество
На Ставрополье возбудили дела за нарушение самоизоляции
В Ставропольском крае возбуждены дела из-за нарушения гражданами режима самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран.
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений по нефти
Выдвинутые Москвой условия по поставкам нефти учитывают предложения Минска, следует из доклада национальных нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко.
Футбол
Агент Чалова назвал сумму, которую «Кристал Пэлас» предлагал ЦСКА
"Кристал Пэлас" предложил за Чалова 25 млн фунтов стерлингов, это правда.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Экономика
В Минфине рассказали о росте ВВП России
Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе — феврале 2020 года.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Космос
Робот Федор оказался не нужен на МКС
На Международной космической станции постоянно находятся люди, и робот там мало востребован.
Общество
Грузия ввела режим чрезвычайного положения
Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Общество
В Великобритании добровольцы согласились на заражение коронавирусом
Общество
Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер
Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым (есть у РБК).
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Общество
Ушла из жизни известный украинский социолог Ирина Бекешкина
На 69 году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина, сообщил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 21 марта "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известная украинская социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых", — сказано в сообщении.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть
В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Общество
Российские «Черные дыры» остались «голыми» перед врагом
По мнению Климова, новые российские буи из-за своих размеров и массы не могут развертываться с субмарин проекта «Варшавянка» (прозванных на Западе из-за своей малошумности «Черной дырой»), что оставляет последние «голыми» против вражеской авиации.
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Экономика
NYT указала на готовность России к экономическому кризису
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Здоровье
Издание La Stampa объяснило, почему в Италии столько жертв коронавируса
В Италии уже диагностировано более 47 тыс заражений новым коронавирусом, а число погибших превысило 4 тыс. То есть, уровень смертности приближается к 10%.
Футбол
«Слуцк» может сняться с чемпионата Белоруссии
Слуцк может сняться с чемпионата Высшей лиги Белоруссии из-за потери основного спонсора.
Шоу-бизнес
Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве
Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
Наука
В России начали испытывать вакцину от коронавируса
В свою очередь власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.