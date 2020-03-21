В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе. Кроме самого мужчины, 38-летней жены и ее родителей в квартире были и дети.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку 1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.

Общество На Ставрополье возбудили дела за нарушение самоизоляции В Ставропольском крае возбуждены дела из-за нарушения гражданами режима самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран.

Политика Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений по нефти Выдвинутые Москвой условия по поставкам нефти учитывают предложения Минска, следует из доклада национальных нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Экономика В Минфине рассказали о росте ВВП России Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе — феврале 2020 года.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество Грузия ввела режим чрезвычайного положения Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.

Общество Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым (есть у РБК).

Шоу-бизнес Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».

Общество Ушла из жизни известный украинский социолог Ирина Бекешкина На 69 году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина, сообщил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 21 марта "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известная украинская социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых", — сказано в сообщении.

Общество Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.

Общество WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Общество Российские «Черные дыры» остались «голыми» перед врагом По мнению Климова, новые российские буи из-за своих размеров и массы не могут развертываться с субмарин проекта «Варшавянка» (прозванных на Западе из-за своей малошумности «Черной дырой»), что оставляет последние «голыми» против вражеской авиации.

Общество В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса 627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.