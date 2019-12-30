Общество
КоммерсантъМосквич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Житель Москвы выиграл «Новогодний миллиард» в рамках розыгрыша лотереи «Русское лото». Выигрыш стал рекордным в истории российских государственных лотерей. Всего в розыгрыше участвовали 53 614 853 билета.
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Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева зимой автомобиля
Политика
Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
Посольство США в Багдаде отменило всю консульскую работу из-за беспорядков, следует из релиза на сайте посольства.
Кино
На большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение»
«Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году.
Кино
Вышел трейлер фильма «Тихое место 2»
Фильм снял режиссер Джон Красински. В сети появился трейлер сиквела триллера "Тихое место". Картина выйдет в прокат 19 марта.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Общество
Москва перешла на раздельный сбор мусора
С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.
Кино
Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»
Общество
С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст
С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Политика
В ГБР Украины заявили о «кризисных явлениях» в деятельности ведомства
В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины заявили о «кризисных явлениях» в своей деятельности, связанных с нарушениями в работе подразделений ведомстве.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Единоборства
Российский боец MMA победил американца в битве за миллион долларов
Российский боец тяжёлого веса Али Исаев победил американца Джареда Рошолта в финальном поединке Профессиональной бойцовской лиги (PFL) и стал обладателем приза в миллион долларов.
Авто
Genesis показал первые изображения кроссовера Genesis GV80
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Гаджеты
Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD
Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Нетаньяху попросил парламент о неприкосновенности
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил спикера парламента предоставить ему неприкосновенность, пишет РИА Новости.
Музыка
В Перми впервые выступит солист Rammstein Тилль Линдеманн
Шоу-бизнес
Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки
Сенатор Людмила Нарусова отметила Новый год с семьей дочери Ксении Собчак.
Футбол
«ПСЖ» и «Интер» заинтересованы в услугах Эриксена
Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем твиттере сообщил об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».