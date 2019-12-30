Общество

КоммерсантъКоммерсантъМосквич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Житель Москвы выиграл «Новогодний миллиард» в рамках розыгрыша лотереи «Русское лото». Выигрыш стал рекордным в истории российских государственных лотерей. Всего в розыгрыше участвовали 53 614 853 билета.
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