Общество
РИА НовостиМосквич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
В новогоднем тираже "Русского лото" разыграли один миллиард рублей. Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
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Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Общество
В Epic Games Store раздают Steep и две игры серии Darksiders
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Экономика
В России с 1 января выросли пенсии
Пенсия по старости проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров.
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Хоккей
НХЛ. «Даллас» победил «Нэшвилл» под открытым небом
«Даллас» нанес поражение «Нэшвиллу» (4:2) в «Зимней классике»-2020. Матч проходил на стадионе «Коттон Боул» в Далласе.
Политика
Трамп обвинил Иран в организации штурма посольства США в Багдаде
Globallookpress Президент США Дональд Трамп считает, что акцию протеста у стен американского посольства в Багдаде и штурм дипмиссии организовали в Иране.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ
«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Происшествия
В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян
Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
Здоровье
Цельное молоко помогает предотвратить ожирение
Новое открытие может совершить революцию в профилактике ожирения у детей. Осталось понять механизм действия цельного молока на организм.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева зимой автомобиля
Политика
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе
Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Авто
Genesis показал первые изображения кроссовера Genesis GV80
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Политика
Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
Происшествия
В Тверской области на базе отдыха погиб водитель снегохода
В среду, 1 января, на базе отдыха «Достоевский», что в Кимрском районе Тверской области, погиб водитель снегохода.