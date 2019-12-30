Общество

РИА НовостиРИА НовостиМосквич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее

В новогоднем тираже "Русского лото" разыграли один миллиард рублей. Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
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