Общество
РИА НовостиМосквич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
В новогоднем тираже "Русского лото" разыграли один миллиард рублей. Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
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Космос
«Отель для роботов» отправляет в космос NASA. Постояльцы уже есть
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Общество
Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина
На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
Армия и оружие
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Сеул присоединился к позиции США по данному вопросу. Южная Корея предостерегла КНДР от испытания нового стратегического вооружения.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Происшествия
В Тверской области снегоход врезался в дерево: один человек погиб
В Тверской области после столкновения снегохода с деревом погиб человек.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда в футболе
Правило определения положения вне игры может пересмотреть Международная федерация футбола (ФИФА), 31 декабря пишет The Times.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Политика
Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Авто
Geely назвала дату старта продаж кроссовера Icon
Один из лидеров китайского автопрома, компания Geely, объявила о дате начала реализации своего нового кроссовера Geely Icon.
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами все же будет выпущен
Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X, компания AMD пообещала в 2020 году выпустить флагманскую модель HEDT для платформы TRX40, которая будет носить обозначение Ryzen Threadripper 3990X.
Армия и оружие
Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW
Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
Здоровье
Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе
Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
Общество
Погода на месяц от Гисметео: настоящие морозы ударят в конце января
Синоптики дали прогноз погоды для жителей Москвы и центра России. По данным Гисметео, весь месяц в столице России ожидаются осадки.
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Наука
Генную терапию против гемофилии А назвали безопасной и эффективной в долгосрочной перспективе
Врачи опубликовали результаты обследования пациентов, которые три года назад получили генную терапию от гемофилии типа А. За это время у них не возникло серьезных побочных эффектов, что позволяет считать терапию безопасной.
Шоу-бизнес
Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой
Во время совместного отдыха с возлюбленной на горнолыжном курорте артист повредил руку.
Наука
Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Политика
Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова посла США в Польше Джорджетт Мосбахер о том, что виновниками развязывания Второй мировой войны являются Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.
Армия и оружие
Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Здоровье
Цельное молоко помогает предотвратить ожирение
Новое открытие может совершить революцию в профилактике ожирения у детей. Осталось понять механизм действия цельного молока на организм.
Авто
Как Нива, только лучше: стоит ли покупать Toyota RAV4 II за 500 тысяч рублей
Футбол
Строительство вратарской академии Акинфеева завершится к середине 2021 года
Строительство в подмосковном Реутове академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, окончательно завершится к середине 2021 года.