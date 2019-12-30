Общество

РИА НовостиРИА НовостиМосквич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

В новогоднем тираже "Русского лото" разыграли один миллиард рублей. Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
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Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу

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Самые большие выигрыши в 2019 году по данным «Столото»

SM News30.12.19 в 12:43

Первый лотерейный миллиардер появился в России

Вечерняя Москва11:01

В Москве разыскивают первого лотерейного миллиардера

НТВ11:49

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Москва 2409:35

Впервые в истории россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Snob.ru09:40

Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

РИА Новости12:32
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