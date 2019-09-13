Общество
ИзвестияМосквич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 млн
Житель Москвы купил лотерейный билет и выиграл более 286 млн рублей, сообщается на сайте «Столото» в понедельник, 16 сентября. Счастливый билет «Гослото» обошелся победителю в 200 рублей.
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Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Культура
Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Армия и оружие
ЦРУ рассекретило документы о голубях-шпионах
Рифей-Пермь 15 сентября в 02:45
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Политика
80 лет назад начался Польский поход Красной Армии
На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.
KM.ru 05:25
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Политика
Российский МС-21 совершил первый международный полёт
Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:37
Культура
Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV
На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:50
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Игры
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
UfacityNews.ru 14 сентября в 08:25
Футбол
«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов
Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Авто
Mazda объявила российские цены на новый седан Mazda3
Компания Mazda опубликовала официальные цены на новый седан Mazda3 для России.
Автоновости дня вчера в 08:25
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Наука
Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт
Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.
Кубанские новости 03:52
Авто
Показали новую генерацию Toyota Corolla для японского рынка
Все вариации модели Corolla получат идентичный размер колесной базы – 2 640 мм.
CarsWeek.ru 05:59
Политика
Крымский парламент отказался переименовать полуостров
Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47