Житель Москвы купил лотерейный билет и выиграл более 286 млн рублей, сообщается на сайте «Столото» в понедельник, 16 сентября. Счастливый билет «Гослото» обошелся победителю в 200 рублей.

Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 млн

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Культура Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».

Шоу-бизнес Заворотнюк перенесла серьезную операцию Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Политика 80 лет назад начался Польский поход Красной Армии На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.

Шоу-бизнес Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни 36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.

Политика Российский МС-21 совершил первый международный полёт Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул, передаёт ТАСС.

Культура Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».

Технологии Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.

Общество Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.

Происшествия Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

Футбол «Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.

Авто Mazda объявила российские цены на новый седан Mazda3 Компания Mazda опубликовала официальные цены на новый седан Mazda3 для России.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Наука Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.

Авто Показали новую генерацию Toyota Corolla для японского рынка Все вариации модели Corolla получат идентичный размер колесной базы – 2 640 мм.