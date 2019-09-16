Общество

Российская газетаРоссийская газетаМосквич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

Житель Москвы выиграл в лотерею 286 миллионов рублей, сообщается на сайте оператора "Столото". Организаторы лотереи уточняют, что счастливчик играл по билету "Гослото 4 из 20".
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Молодая семья из Тамбова выиграла в лотерею почти миллион рублей

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Житель Башкирии выиграл в лотерею один миллион рублей

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Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером

РБК00:17

Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 миллионов

Snob.ru02:02

Житель Москвы выиграл в лотерею 286 млн рублей

Говорит Москва00:56

Москвич выиграл 286 млн рублей в лотерею

Телеканал 360°02:24

Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером

Газета.Ru00:51
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:30, Вашингтон
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Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года

Pnzdrive вчера в 00:47
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Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно

18 апреля президент Эстонии прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики.
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В России могут измениться правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
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Российский самолёт МС-21 совершил первый международный полёт

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RT на русском вчера в 12:03
Общество

В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
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Захарова назвала фантастикой сообщения о шпионаже россиян за ФБР

Мария Захарова заявила, что сообщения издания Yahoo News о подозрении высланных из США российских дипломатов в слежке за ФБР являются фантастической историей.
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Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
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Нефть Brent и WTI дорожает на 15%

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Коммерсантъ вчера в 23:12
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Названа дата запуска с Байконура британских спутников OneWeb

Роскосмос назвал дату запуска британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур.
МИР 24 вчера в 21:19
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
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Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной

Вести.Ru вчера в 18:47
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Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
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Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
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В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
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Нововоронежскую АЭС посетил председатель Воронежской областной думы

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Toyota Land Cruiser 300 показали до премьеры

Премьера Land Cruiser 200 состоялась более десяти лет назад, а точнее - в сентябре 2007-го.
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На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Общество

В Саратов прибыл заместитель генпрокурора Сергей Зайцев

Сегодня в Саратов прилетел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.
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Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

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Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
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Футбол

«Астон Вилла» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.
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Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
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Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
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В Бразилии эксперимент с ГМ-комарами вышел из-под контроля

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Planet Today вчера в 12:46
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