Житель Москвы выиграл в лотерею 286 миллионов рублей, сообщается на сайте оператора "Столото". Организаторы лотереи уточняют, что счастливчик играл по билету "Гослото 4 из 20".

Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

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