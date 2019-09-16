Общество
Российская газетаМосквич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Житель Москвы выиграл в лотерею 286 миллионов рублей, сообщается на сайте оператора "Столото". Организаторы лотереи уточняют, что счастливчик играл по билету "Гослото 4 из 20".
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Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Pnzdrive вчера в 00:47
Политика
Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно
18 апреля президент Эстонии прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики.
RT на русском 01:54
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Российский самолёт МС-21 совершил первый международный полёт
Российский среднемагистральный гражданский самолёт МС-21 совершил первый международный перелёт.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Политика
Захарова назвала фантастикой сообщения о шпионаже россиян за ФБР
Мария Захарова заявила, что сообщения издания Yahoo News о подозрении высланных из США российских дипломатов в слежке за ФБР являются фантастической историей.
Gazeta.SPb вчера в 17:03
Происшествия
Приехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту
Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
РБК 02:07
Энергетика
Нефть Brent и WTI дорожает на 15%
ТАСС вчера в 14:00
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Космос
Названа дата запуска с Байконура британских спутников OneWeb
Роскосмос назвал дату запуска британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур.
МИР 24 вчера в 21:19
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Космос
Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли
Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
REGNUM 14 сентября в 15:54
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Технологии
Нововоронежскую АЭС посетил председатель Воронежской областной думы
В ходе визита Владимир Нетесов побывал в учебно-тренировочном пункте НВ АЭС, где ознакомился с опытом обучения персонала атомной станции и зарубежных специалистов, посетил первый в мире энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 (№6 НВ АЭС) и социальные объекты города Нововоронежа.
Российская газета вчера в 14:54
Авто
Toyota Land Cruiser 300 показали до премьеры
Премьера Land Cruiser 200 состоялась более десяти лет назад, а точнее - в сентябре 2007-го.
Новые автомобили вчера в 08:41
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Общество
В Саратов прибыл заместитель генпрокурора Сергей Зайцев
Сегодня в Саратов прилетел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.
Взгляд-инфо вчера в 11:19
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
RT на русском вчера в 06:11
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
ТАСС вчера в 14:02
Футбол
«Астон Вилла» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче чемпионата Англии
"Астон Вилла" и "Вест Хэм" разошлись миром в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия
Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.
REGNUM 00:54
Происшествия
Генерала Воронина проверят в рамках дела банковского отдела ФСБ
Следственный комитет России поручил проверить информацию о противоправных действиях бывшего начальника управления «К» ФСБ генерала Виктора Воронина следственной группе по делу его бывшего подчиненного — арестованного начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина.
РБК 01:00
Происшествия
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело вчера в 06:44
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
Москва-Баку.ru 15 сентября в 04:42
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru 15 сентября в 03:55
Наука
В Бразилии эксперимент с ГМ-комарами вышел из-под контроля
Комары Aedes aegypti являются разносчиками множества серьезных болезней, главной по опасности и масштабам из которых считается малярия.
Planet Today вчера в 12:46