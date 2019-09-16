Общество
Российская газетаМосквич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Житель Москвы выиграл в лотерею 286 миллионов рублей, сообщается на сайте оператора "Столото". Организаторы лотереи уточняют, что счастливчик играл по билету "Гослото 4 из 20".
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Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Газета.Ru вчера в 06:26
Путешествия
Дипломат назвал основные причины смерти россиян в Турции
Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцовзаявил, что гибель россиян в Турции чаще всего связана легкомыслием самих туристов, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 08:20
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold продают на сером рынке
Появилась информация в сети, что на сером рынке Гонконга уже появились в продаже смартфоны Samsung Galaxy Fold, который продают за 4850 долларов.
Megaobzor.com 04:50
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Футбол
«Зенит» заявил, что даст шанс Кокорину вернуться в футбол
"Зенит" готов предоставить шанс Кокорину вернуться в футбол и даст шанс заиграть на профессиональном уровне в составе основного состава.
Vprognoze.ru 07:39
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двух детей
В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие.
Интерфакс 04:15
Авто
Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70
Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.
Тарантас Ньюс 00:17
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru вчера в 03:51
Происшествия
Областной суд оставил в силе приговор Наталье Башкатовой
Орловский областной суд отставил в силе приговор в отношении бывшего участкового Натальи Башкатовой, осужденная на 2 года за халатность, следствием которой стало убийство орловчанки Яны Савчук.
Орловские новости 06:04
Политика
Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation
Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 07:12
Общество
В Ростове учителя-мужчину требуют уволить из-за маникюра и макияжа
В местном паблике родительница пишет, что молодой педагог чрезмерно озабочен своей внешностью, в частности, имеет длинные ногти и делает "женский маникюр" в стиле френч.
Московский Комсомолец вчера в 12:15
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Происшествия
Приехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту
Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
РБК 02:07
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Политика
Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
РИА Новости 08:07
Транспорт
Грузовик проехал под «Мостом глупости» и «снял проклятье»
В Петербурге «Газель» проехала под легендарным «Мостом глупости» на Софийской улице и не получила никаких повреждений.
Lenta.ru 08:20
Армия и оружие
В ООН сообщили о сокращении числа гражданских жертв в Донбассе
После возобновления режима бессрочного прекращения огня 21 июля в зоне конфликта в Донбассе количество жертв среди гражданского населения «существенно сократилось».
РБК 06:24
Баскетбол
Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»
Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor вчера в 11:37
Политика
Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
РИА Новости 06:15
Происшествия
Задержан мужчина, сбросивший девушку в Сочи с моста
АиФ Краснодар 05:45
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя
В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
Армия и оружие
ФРГ ослабит ограничения по экспорту в Эр-Рияд французских вооружений с немецкими комплектующими
Парижу и Берлину удалось договориться относительно французских поставок вооружений Эр-Рияду.
Военное обозрение 05:05