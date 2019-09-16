Общество

Российская газетаРоссийская газетаМосквич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

Житель Москвы выиграл в лотерею 286 миллионов рублей, сообщается на сайте оператора "Столото". Организаторы лотереи уточняют, что счастливчик играл по билету "Гослото 4 из 20".
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