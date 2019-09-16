Житель Москвы выиграл в лотерею 286 миллионов рублей, сообщается на сайте оператора "Столото". Организаторы лотереи уточняют, что счастливчик играл по билету "Гослото 4 из 20".

Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.

Путешествия Дипломат назвал основные причины смерти россиян в Турции Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцовзаявил, что гибель россиян в Турции чаще всего связана легкомыслием самих туристов, передает "Московский комсомолец".

Гаджеты Samsung Galaxy Fold продают на сером рынке Появилась информация в сети, что на сером рынке Гонконга уже появились в продаже смартфоны Samsung Galaxy Fold, который продают за 4850 долларов.

Футбол «Зенит» заявил, что даст шанс Кокорину вернуться в футбол "Зенит" готов предоставить шанс Кокорину вернуться в футбол и даст шанс заиграть на профессиональном уровне в составе основного состава.

Происшествия В Москве женщина сбросила с моста двух детей В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие.

Авто Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70 Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Кино Стартовали съемки фильма Mortal Kombat Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.

Происшествия Областной суд оставил в силе приговор Наталье Башкатовой Орловский областной суд отставил в силе приговор в отношении бывшего участкового Натальи Башкатовой, осужденная на 2 года за халатность, следствием которой стало убийство орловчанки Яны Савчук.

Политика Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Общество В Ростове учителя-мужчину требуют уволить из-за маникюра и макияжа В местном паблике родительница пишет, что молодой педагог чрезмерно озабочен своей внешностью, в частности, имеет длинные ногти и делает "женский маникюр" в стиле френч.

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Происшествия Приехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Шоу-бизнес Заворотнюк перенесла серьезную операцию Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Политика Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

Транспорт Грузовик проехал под «Мостом глупости» и «снял проклятье» В Петербурге «Газель» проехала под легендарным «Мостом глупости» на Софийской улице и не получила никаких повреждений.

Армия и оружие В ООН сообщили о сокращении числа гражданских жертв в Донбассе После возобновления режима бессрочного прекращения огня 21 июля в зоне конфликта в Донбассе количество жертв среди гражданского населения «существенно сократилось».

Баскетбол Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх» Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».

Политика Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.