Общество
Российская газетаМосквич выиграл в лотерею миллиард рублей
Только что житель Москвы выиграл в лотерею "Русское лото" миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "Столото". Миллиард в лотерею разыграли впервые в истории России.
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Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Гаджеты
Пора в утиль: до завершения поддержки Windows 7 осталось две недели
14 января прекращается поддержка Windows 7. Это означает, что для операционной системы больше не будут выпускаться патчи и обновления безопасности.
Армия и оружие
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Как передает РИА Новости, в Министерстве объединения Южной Кореи предостерегли Пхеньян от проведения демонстрации нового стратегического оружия, о котором заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Здоровье
Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака
Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Общество
«Намного чище и более цивильно». Бучневич и Панарин сравнили метро в Нью-Йорке с московским
В московском метро народу тоже бывает много, но там намного чище и более цивильно.
Происшествия
Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Происшествия
В новогоднюю ночь в Москве похитили 7-летнюю девочку
В Москве 31 декабря похитили 7-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте МВД.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Хоккей
Кнак: швейцарские хоккеисты уверены в себе перед матчем молодежного ЧМ со сборной России
Игроки сборной Швейцарии уверены в себе перед четвертьфинальным матчем молодежного чемпионата мира по хоккею с российской командой.
Политика
Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)
Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену
В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА "Новости".
Происшествия
На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области, который подозревается в убийстве двух собак, сообщает СУСК по региону.
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал
1 января 2020 года вступили в силу «транспортная» реформа и новые повышенные тарифы на оплату проезда.
Экономика
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии
АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Общество
Запрет на выгул опасных собак без намордника вступил в силу
Запрет на выгул без поводка и намордника собак, внесенных в перечень потенциально опасных, вступил в силу в России в среду, 1 января.
Общество
В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Гаджеты
В Сети опубликовали параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
В сети раскрыли характеристик Radeon RX 5600 XT, которую покажут на CES.
Общество
Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.
Футбол
«Оренбург» подписал хавбека сборной Казахстана Куата
Детали соглашения 26-летнего хавбека сборной Казахстана с российским клубом не разглашаются. Куат также играл за «Астану» и «Актобе».
Политика
Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России
Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.