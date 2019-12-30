Общество

Российская газетаРоссийская газетаМосквич выиграл в лотерею миллиард рублей

Только что житель Москвы выиграл в лотерею "Русское лото" миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "Столото". Миллиард в лотерею разыграли впервые в истории России.
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