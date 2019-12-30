Только что житель Москвы выиграл в лотерею "Русское лото" миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "Столото". Миллиард в лотерею разыграли впервые в истории России.

Шоу-бизнес Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Здоровье Бочаров проверил строительство корпуса онкодиспансера в Волгограде Сегодня глава региона Андрей Бочаров посетил областной онкологический диспансер, чтобы проинспектировать ход модернизации медучреждения, а также строительство его нового корпуса.

Политика Путин присвоил звание генерала главе ФССП Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Политика Сотрудники Sputnik в Эстонии уволились из-за давления властей С 1 января 2020 года сотрудники эстонского бюро агентства "Спутник", которое принадлежит МИА "Россия сегодня", вынуждены были разорвать трудовые отношения с этой организацией из-за давления властей.

Кино В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука 1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».

Общество В России изменились правила обращения с животными В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Единоборства Глава UFC рассказал о сумасшедших гонорарах Нурмагомедова и Макгрегора Бессменный президент и совладелец UFC Дэйна Уайт с журналистами поделился информацией о гонорарах главных звезд промоушна — россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Общество Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.

Общество «Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Происшествия В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.

Экономика Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за Китая Скорее всего, новый кризис вспыхнет как раз в Китае и оглушительно быстро перекинется на соседние страны Юго-Восточной Азии, Японию, Сингапур, а затем США и Евросоюз.