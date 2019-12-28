Эксперты посоветовали обращать внимание на цвет и форму плодов. По их словам, они должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета и не иметь черных пятен. Помимо этого мандарины должны быть приплюснутые либо с небольшим бугорком.

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