Общество

РБКРБКМосквичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

Эксперты посоветовали обращать внимание на цвет и форму плодов. По их словам, они должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета и не иметь черных пятен. Помимо этого мандарины должны быть приплюснутые либо с небольшим бугорком.
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Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

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