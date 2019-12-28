Общество
Lenta.ruРоссиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Советы опубликованы на портале мэрии в преддверии Нового года.
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Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в РФ
Происшествия
Микроавтобус и грузовик столкнулись в Шелеховском районе
Движение транспорта не ограничено, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
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Иван Игнатьев покидает ФК «Краснодар»
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Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
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Нагиев пожелал Пелагее поскорее найти нового мужчину
Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоём с конём прибавился хоть кто-то ещё, — заявил актёр.
Гаджеты
Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold
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PlayStation 5 может не получить аппаратные блоки AMD для трассировки лучей
PlayStation 5, как и Xbox One нового поколения, будет основана на платформе от AMD, но, согласно недавней утечке, трассировка лучей, возможно, не будет исполняться на оборудовании компании.
Происшествия
В Мексике при атаке на автозаправку погибли шесть человек
В результате вооруженного нападения на посетителей АЗС в центральном мексиканском штате Гуанахуато погибли шесть человек, еще пятеро с огнестрельными ранениями находятся в больницах.
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Общество
В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
Гаджеты
Назван самый покупаемый в России смартфон
Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
Культура
Николай Сличенко отмечает 85-летие
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Происшествия
В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие
Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.
Происшествия
В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами
Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.
Культура
Кинозал открылся в Музее истории Братскгэсстроя
Во время открытия кинозала глава города Сергей Серебренников отметил, что Музей истории Братскгэсстроя — единственный в Иркутской области, имеющий собственный кинозал.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» не смогли согласовать текст договора о транзите
На переговорах о транзите газа Россия и Украина ведут борьбу за каждую запятую, поэтому пока согласованного текста соглашений нет, сообщил 28 декабря в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Гаджеты
У телефонов на Android могут убрать ограничение для видео
Ограничение на размер видео, действующее для телефонов на Android, могут отменить в новой версии операционной системы, сообщил 26 декабря портал XDA Developers.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Политика
Пушков объяснил отказ ФРГ предоставить военную помощь Украине
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.
Политика
Мадуро назвал президента Колумбии Дуке врагом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента Колумбии Ивана Дуке национальным врагом, сообщат El Nacional.
Наука
Как мы выглядели 40 тысяч лет назад
Выдающиеся скуловые кости делали лицо округлым – как на рисунке научного иллюстратора Майян Харель, однако пронзительный взгляд денисовской девочки-подростка остается на совести художника.
Космос
Путь длиною в 1000 лет: чтобы выжить, человеку придётся покинуть Солнечную систему
Первое поколение, которое отправится в это тысячелетнее путешествие, родит новых людей.
Политика
Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
Происшествия
Число жертв теракта в Сомали превысило 90
Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.