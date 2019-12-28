Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Советы опубликованы на портале мэрии в преддверии Нового года.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК08:32

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

Lenta.ru07:08

Эксперты назвали признаки качественных мандаринов

Общественное телевидение России05:56

Эксперты рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины

ТАСС06:21

Шеф-повар рассказал, что можно приготовить из мандаринов

Вечерняя Москва06:47

Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

РИА Новости05:38

Символ Нового года: как выбрать мандарины

Москва 2404:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
Авто

Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в РФ

Автоновости дня 26 декабря в 20:56
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

REGNUM 21:16
Происшествия

Микроавтобус и грузовик столкнулись в Шелеховском районе

Движение транспорта не ограничено, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутск Сегодня 26 декабря в 19:24
Футбол

Иван Игнатьев покидает ФК «Краснодар»

Россия.Кубань 03:30
Общество

Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
RT на русском 20:29
Шоу-бизнес

Нагиев пожелал Пелагее поскорее найти нового мужчину

Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоём с конём прибавился хоть кто-то ещё, — заявил актёр.
News.ru 14:00
Гаджеты

Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

Ferra 26 декабря в 12:08
Игры

PlayStation 5 может не получить аппаратные блоки AMD для трассировки лучей

PlayStation 5, как и Xbox One нового поколения, будет основана на платформе от AMD, но, согласно недавней утечке, трассировка лучей, возможно, не будет исполняться на оборудовании компании.
3DNews вчера в 08:16
Происшествия

В Мексике при атаке на автозаправку погибли шесть человек

В результате вооруженного нападения на посетителей АЗС в центральном мексиканском штате Гуанахуато погибли шесть человек, еще пятеро с огнестрельными ранениями находятся в больницах.
РИА Новости 20:40
Политика

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
РИА Новости 07:40
Общество

В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
BFM.ru 26 декабря в 07:33
Гаджеты

Назван самый покупаемый в России смартфон

Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
РИА Новости 26 декабря в 08:56
Культура

Николай Сличенко отмечает 85-летие

RT на русском вчера в 05:55
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Происшествия

В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие

Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.
Новостной фронт 15:46
Культура

Юрий Шатунов: «Разин заставил сделать его крестным моего сына»

StarHit.ru 10:00
Происшествия

В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами

Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.
Коммерсантъ 26 декабря в 21:56
Культура

Кинозал открылся в Музее истории Братскгэсстроя

Во время открытия кинозала глава города Сергей Серебренников отметил, что Музей истории Братскгэсстроя — единственный в Иркутской области, имеющий собственный кинозал.
Иркутск Сегодня вчера в 03:40
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM вчера в 04:15
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» не смогли согласовать текст договора о транзите

На переговорах о транзите газа Россия и Украина ведут борьбу за каждую запятую, поэтому пока согласованного текста соглашений нет, сообщил 28 декабря в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Известия 19:49
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила роман с Давидом Манукяном

News.ru 12:25
Гаджеты

У телефонов на Android могут убрать ограничение для видео

Ограничение на размер видео, действующее для телефонов на Android, могут отменить в новой версии операционной системы, сообщил 26 декабря портал XDA Developers.
Красная весна вчера в 10:31
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 26 декабря в 02:00
Политика

Пушков объяснил отказ ФРГ предоставить военную помощь Украине

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.
RT на русском вчера в 17:51
Политика

Мадуро назвал президента Колумбии Дуке врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента Колумбии Ивана Дуке национальным врагом, сообщат El Nacional.
Коммерсантъ 21:12
Наука

Как мы выглядели 40 тысяч лет назад

Выдающиеся скуловые кости делали лицо округлым – как на рисунке научного иллюстратора Майян Харель, однако пронзительный взгляд денисовской девочки-подростка остается на совести художника.
Популярная механика 07:16
Космос

Путь длиною в 1000 лет: чтобы выжить, человеку придётся покинуть Солнечную систему

Первое поколение, которое отправится в это тысячелетнее путешествие, родит новых людей.
Rusvesna.su 21:31
Политика

Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
RT на русском 17:33
Происшествия

Число жертв теракта в Сомали превысило 90

Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
BFM.ru 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное