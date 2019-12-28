Общество
РБКМосквичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола
Эксперты посоветовали обращать внимание на цвет и форму плодов. По их словам, они должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета и не иметь черных пятен. Помимо этого мандарины должны быть приплюснутые либо с небольшим бугорком.
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Группа «Кино» перезаписала песню «Троллейбус»
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Варди стал отцом. Джейми не сыграет с «Вест Хэмом»
32-летний форвард, с 17 голами являющийся лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, не попал в заявку на сегодняшнюю игру, поскольку в четвертый раз стал отцом.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Общество
Радикалы заблокировали экс-беркутовцев в киевском СИЗО, чтобы сорвать их обмен в Донбассе
Около 200 националистов собрались у стен Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся под арестом три экс-сотрудника спецназа МВД "Беркут", чтобы сорвать их обмен на лиц, удерживаемых в республиках Донбасса.
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
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Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
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Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
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Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
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Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил
Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Хоккей
Хоккеист «Торонто» Михеев перенёс операцию
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев перенёс операцию.
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Создатель редактора Paint .NET Рик Брюстер нашел на Twitch стрим по собственной игре, которую считал безвозвратно утерянной.
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Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
Общество
Путин подписал закон о единой электронной очереди в детсады
Российский президент Владимир Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.
Фигурное катание
Щербакова стала чемпионкой РФ по фигурному катанию
Чемпионкой России по фигурному катанию стала Анна Щербакова, которая показала лучшие результаты по сумме двух программ, сообщает «Интерфакс».
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Общество
Физическая активность снижает риск развития семи видов рака
Умеренные физические нагрузки помогают снизить риск развития семи видов злокачественных новообразований.
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Леонарду Жардим все-таки уйдет из «Монако»
Португалец Леонарду Жардим в воскресенье покинет пост главного тренера "Монако".
Политика
Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты
Президент России Владимир Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
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Имя, предыстория и легендарное оружие: главные откровения финала «Мандалорца»
Педро Паскаль не соврал насчёт имени — героя действительно зовут Дин Джарин.
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.