Общество

РБКРБКМосквичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

Эксперты посоветовали обращать внимание на цвет и форму плодов. По их словам, они должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета и не иметь черных пятен. Помимо этого мандарины должны быть приплюснутые либо с небольшим бугорком.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК08:32

Специалисты рассказали о правилах выбора мандаринов

Известия07:46

Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

РИА Новости05:38

Эксперты назвали признаки качественных мандаринов

Общественное телевидение России05:56

Шеф-повар рассказал, что можно приготовить из мандаринов

Вечерняя Москва06:47

Эксперты рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины

ТАСС06:21

Символ Нового года: как выбрать мандарины

Москва 2404:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:02, Ашберн
Музыка

Группа «Кино» перезаписала песню «Троллейбус»

Gazeta.SPb вчера в 12:15
Футбол

Варди стал отцом. Джейми не сыграет с «Вест Хэмом»

32-летний форвард, с 17 голами являющийся лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, не попал в заявку на сегодняшнюю игру, поскольку в четвертый раз стал отцом.
Sport24.ru 12:12
Армия и оружие

На закупку вооружений Минобороны потратило 1,5 триллиона рублей

ПолитРоссия 05:03
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

Популярная механика 11:50
Общество

Радикалы заблокировали экс-беркутовцев в киевском СИЗО, чтобы сорвать их обмен в Донбассе

Около 200 националистов собрались у стен Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся под арестом три экс-сотрудника спецназа МВД "Беркут", чтобы сорвать их обмен на лиц, удерживаемых в республиках Донбасса.
ТАСС 13:51
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости 13:39
Политика

Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
Российская газета вчера в 19:33
Биатлон

Итальянские биатлонисты выиграли масс-старт на Рождественской гонке

Известия 13:38
Происшествия

Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить

Lenta.ru 04:59
Кино

Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Новые Известия 07:35
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru 26 декабря в 11:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Происшествия

В Японии полиция нашла в деревянной лодке останки нескольких человек

News.ru 06:12
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил

Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Аргументы и Факты 26 декабря в 20:20
Хоккей

Хоккеист «Торонто» Михеев перенёс операцию

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев перенёс операцию.
RT на русском 13:17
Технологии

Разработчик нашел на Twitch собственную игру, которую потерял 25 лет назад

Создатель редактора Paint .NET Рик Брюстер нашел на Twitch стрим по собственной игре, которую считал безвозвратно утерянной.
CyberSport.ru 05:06
Политика

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
News.ru вчера в 10:22
Общество

Путин подписал закон о единой электронной очереди в детсады

Российский президент Владимир Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.
RT на русском 12:25
Фигурное катание

Щербакова стала чемпионкой РФ по фигурному катанию

Чемпионкой России по фигурному катанию стала Анна Щербакова, которая показала лучшие результаты по сумме двух программ, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 11:48
Происшествия

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

РБК 12:10
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Общество

Физическая активность снижает риск развития семи видов рака

Умеренные физические нагрузки помогают снизить риск развития семи видов злокачественных новообразований.
МИР 24 04:22
Футбол

Леонарду Жардим все-таки уйдет из «Монако»

Португалец Леонарду Жардим в воскресенье покинет пост главного тренера "Монако".
Вести.Ru 12:36
Политика

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Президент России Владимир Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты.
Мой Брянск 12:21
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости 26 декабря в 16:44
Происшествия

В Париже во время протестов пострадала корреспондент RT

REGNUM 12:54
Культура

Имя, предыстория и легендарное оружие: главные откровения финала «Мандалорца»

Педро Паскаль не соврал насчёт имени — героя действительно зовут Дин Джарин.
Мир фантастики вчера в 13:16
Общество

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
РБК 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное