Общество
РБКМосквичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола
Эксперты посоветовали обращать внимание на цвет и форму плодов. По их словам, они должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета и не иметь черных пятен. Помимо этого мандарины должны быть приплюснутые либо с небольшим бугорком.
Читать в источнике
Оценить136
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:36, Ашберн
Политика
Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
Армия и оружие
Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе
Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Хоккей
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
Разбился пассажирский самолет в Казахстане
Общество
Московские власти объяснили появление снега на Тверской
На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Технологии
Разработчик нашел на Twitch собственную игру, которую потерял 25 лет назад
Создатель редактора Paint .NET Рик Брюстер нашел на Twitch стрим по собственной игре, которую считал безвозвратно утерянной.
Общество
Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге
Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Биатлон
Россия заняла последнее место в рождественской биатлонной гонке
Российский тандем Юрлова-Перхт / Елисеев занял последнее место, отстав от победителей более чем на полторы минуты.
Технологии
Платежная система «Мир» может стать обязательной для гаджетов
Мобильное приложение Mir Pay национальной платежной системы «Мир» может стать обязательным для предустановки на продаваемые в России «умные» устройства.
Кино
Пользователи «Кинопоиска» составили рейтинг лучших фильмов десятилетия
Политика
Путин подписал закон о возвращении курилок в российские аэропорты
Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в российские аэропорты.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Политика
Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес на замену в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти, сообщается на сайте украинского парламента.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
В июле тело 23-летней стюардессы со следами удушения было найдено в московском отеле.
Политика
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".
Футбол
Тер-Штеген заинтересовал «Баварию», «Ювентус» и «ПСЖ»
По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария».
Биатлон
Малышко отказался участвовать в Кубке России
Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко заявил о том, что не собирается выступать на Кубке России.
Происшествия
В Подмосковье в результате ДТП с автобусом погиб его водитель
При столкновении экскурсионного автобуса и грузовика на трассе в Московской области погиб водитель первого транспортного средства, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.
Футбол
Линекер — об отменённом голе Пукки: если бы VAR был тренером, его бы уволили
Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гари Линекер выразил негодование из-за отмены гола финского нападающего «Норвич Сити» Теэму Пукки в матче 20-го тура чемпионата Англии (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).
Космос
NASA показало Рождественскую елку в космосе
NASA выложило снимок, сделанный на телескопе "Спитцер", под названием "Рождественская елка". Об этом сообщает сайт организации.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Общество
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин
Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Здоровье
В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами
По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Авто