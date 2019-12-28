Общество

РБКРБКМосквичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

Эксперты посоветовали обращать внимание на цвет и форму плодов. По их словам, они должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета и не иметь черных пятен. Помимо этого мандарины должны быть приплюснутые либо с небольшим бугорком.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК08:32

Специалисты рассказали о правилах выбора мандаринов

Известия07:46

Шеф-повар рассказал, что можно приготовить из мандаринов

Вечерняя Москва06:47

Эксперты назвали признаки качественных мандаринов

Общественное телевидение России05:56

Эксперты рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины

ТАСС06:21

Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

РИА Новости05:38

Символ Нового года: как выбрать мандарины

Москва 2404:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:36, Ашберн
Политика

Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен

Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
РИА Новости 10:36
Армия и оружие

Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Известия 14:51
Хоккей

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
RT на русском 11:49
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Происшествия

Разбился пассажирский самолет в Казахстане

LentaChel.ru 26 декабря в 22:51
Общество

Московские власти объяснили появление снега на Тверской

На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
РБК 10:36
Технологии

Разработчик нашел на Twitch собственную игру, которую потерял 25 лет назад

Создатель редактора Paint .NET Рик Брюстер нашел на Twitch стрим по собственной игре, которую считал безвозвратно утерянной.
CyberSport.ru 05:06
Общество

Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге

Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
RT на русском 07:17
Биатлон

Россия заняла последнее место в рождественской биатлонной гонке

Российский тандем Юрлова-Перхт / Елисеев занял последнее место, отстав от победителей более чем на полторы минуты.
Газета.Ru 13:39
Технологии

Платежная система «Мир» может стать обязательной для гаджетов

Мобильное приложение Mir Pay национальной платежной системы «Мир» может стать обязательным для предустановки на продаваемые в России «умные» устройства.
Бизнес.Ру вчера в 03:26
Кино

Пользователи «Кинопоиска» составили рейтинг лучших фильмов десятилетия

Народные новости 25 декабря в 08:28
Политика

Путин подписал закон о возвращении курилок в российские аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в российские аэропорты.
Мойка78 10:10
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Армия и оружие

Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство

Коммерсантъ вчера в 07:05
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 09:54
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Коммерсантъ 07:51
Политика

Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на замену в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти, сообщается на сайте украинского парламента.
РИА Новости 11:16
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

В июле тело 23-летней стюардессы со следами удушения было найдено в московском отеле.
Известия 14:37
Политика

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".
Вести.Ru 08:58
Футбол

Тер-Штеген заинтересовал «Баварию», «Ювентус» и «ПСЖ»

По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария».
Матч ТВ 04:55
Биатлон

Малышко отказался участвовать в Кубке России

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко заявил о том, что не собирается выступать на Кубке России.
Нева Спорт 13:08
Происшествия

В Подмосковье в результате ДТП с автобусом погиб его водитель

При столкновении экскурсионного автобуса и грузовика на трассе в Московской области погиб водитель первого транспортного средства, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.
Интерфакс 08:43
Футбол

Линекер — об отменённом голе Пукки: если бы VAR был тренером, его бы уволили

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гари Линекер выразил негодование из-за отмены гола финского нападающего «Норвич Сити» Теэму Пукки в матче 20-го тура чемпионата Англии (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).
Чемпионат 13:50
Космос

NASA показало Рождественскую елку в космосе

NASA выложило снимок, сделанный на телескопе "Спитцер", под названием "Рождественская елка". Об этом сообщает сайт организации.
Газета.Ru 11:11
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин

Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.
RT на русском 13:05
Происшествия

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

РБК 12:10
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Коммерсантъ 09:08
Здоровье

В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами

По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Общественное телевидение России вчера в 06:58
Авто

УАЗ оснастит «Русский Prado» электронным ручником

Car.ru вчера в 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное