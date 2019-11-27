Общество

Российская газетаРоссийская газетаМосквичам пообещали ледяной дождь

Центр организации дорожного движения просит автомобилистов не выезжать без особой необходимости в город на машине. По данным ЦОДД Москвы, в ночь на четверг ухудшится погода, так может пойти ледяной дождь и дождь со снегом, температура воздуха останется ниже нуля.
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с чего всё началось

ЦОДД советовал водителям отказаться от поездок на машинах из-за прогнозируемой непогоды ночью 28 ноября

Водителям в Москве рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях из-за непогоды и гололедицы, которая ожидается в ночь с 27 на 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».
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