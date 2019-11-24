Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что с воскресенья и до вторника включительно в столице сохранится холодная погода с переменной облачностью, без осадков.

с чего всё началось

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. С воскресенья по вторник, 24-26 ноября, в столице будет переменная облачность без осадков.

Гаджеты Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.

Футбол Оливер рассудит «Локомотив» - «Байер» в матче Лиги чемпионов Бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и леверкузенским "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Единоборства Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Авто Составлен ТОП-5 кроссоверов за 600 000 рублей В текущий период на вторичном рынке в основном встречаются варианты с 2,-литровым дизельным двигателем мощностью 149 л.с. Машина с пробегом стоит от 420 тыс. рублей.

Космос Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).

Гаджеты Samsung Galaxy S11 появился на рендерах Что касается селфи-камеры, то в новом Samsung Galaxy S11 она расположится вверху в отверстии по центру экрана, в котором встроят сканер отпечатков пальцев.

Происшествия Мэра Тулуна выписали из больницы после ДТП Мэр Тулуна находился за рулём автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла жена чиновника.

Общество Илон Маск потерял $770 млн после презентации пикапа от Tesla Цена акций Tesla упала на 6% после закрытия торгов вчера, в результате чего состояние Маска за день сократилось на $768 млн до $23,6 млрд (номер 41 в онлайн-рейтинге богатейших людей мира в рейтинге Forbes).