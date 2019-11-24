Общество
Lenta.ruМосквичам пообещали ледяной дождь
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. С воскресенья по вторник, 24-26 ноября, в столице будет переменная облачность без осадков.
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Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что с воскресенья и до вторника включительно в столице сохранится холодная погода с переменной облачностью, без осадков.РИА Новости03:41
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