Общество

Lenta.ruLenta.ruМосквичам пообещали ледяной дождь

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. С воскресенья по вторник, 24-26 ноября, в столице будет переменная облачность без осадков.
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с чего всё началось

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что с воскресенья и до вторника включительно в столице сохранится холодная погода с переменной облачностью, без осадков.
РИА Новости03:41

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Москвичей предупредили о туманах

Газета.Ru08:14

Москвичей предупредили о ледяном дожде

Вечерняя Москва03:55

Туман и оттепель ожидаются в Московском регионе на следующей неделе

РИАМО05:56

Синоптики предупредили жителей Москвы о ледяном дожде

РБК04:50

В Москве 28 ноября возможен ледяной дождь

Коммерсантъ04:03

Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде в четверг

Москва 2406:04

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

РИА Новости03:41
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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс

В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 08:40
Культура

Казанцы смогут проголосовать за участников «Детского Евровидения»

Поддержать исполнителей можно будет, приняв участие в онлайн-голосовании, которое стартует на официальном сайте «Детского Евровидения» 22 ноября с 22.00 по московскому времени и продлится до 18.00 24 ноября.
Kazanfirst.ru 21 ноября в 09:08
Экономика

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
РИА Новости вчера в 08:56
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК вчера в 17:57
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru вчера в 07:46
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Политика

Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Газета.Ru 08:13
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
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Спорт

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
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Максим Галкин трогательно почтил память мамы

Максим в описание к фотографии трогательно почтил память родственницы, которой нет в живых уже около 15 лет.
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Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

РИА Новости 07:23
Политика

Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru 06:30
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
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Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
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Двое подростков избили сверстника в Москве

«По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника», - сказала Иванова.
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В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
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Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

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Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма

Телеканал ОТВ 20 ноября в 23:01
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Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

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Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
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Что ждет российский рынок бензина в 2020 году

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Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

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Происшествия

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Сторонам следует друг от друга отдохнуть, — написал Пушков в Twitter.
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Тедеско: «Спартак» заслуживал победы в матче с «Уралом»

Считаю, мы заслуживали победы в сегодняшнем матче. Во втором тайме не понравилось также, что пропустили несколько контратак соперника.
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