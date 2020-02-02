Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля. Жителей столицы в этот день ожидают морозы до 14 градусов, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее он сообщал, что похолодание прогнозируется в Москве со среды, 5 февраля.

с чего всё началось

И это впервые, по всей видимости, за всю зиму, когда температура приблизится к своей норме.

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.

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