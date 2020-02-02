Общество

Газета.RuГазета.RuМосквичам пообещали морозы на следующей неделе

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
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Роман Вильфанд
И это впервые, по всей видимости, за всю зиму, когда температура приблизится к своей норме.
— Роман ВильфандМосква 24 00:46
с чего всё началось

В Гидрометцентре прогнозируют «нормальную погоду» в Москве на следующей неделе

Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля. Жителей столицы в этот день ожидают морозы до 14 градусов, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее он сообщал, что похолодание прогнозируется в Москве со среды, 5 февраля.
ТАССвчера в 23:13

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Синоптики рассказали о погоде в столице на следующей неделе

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В Гидрометцентре прогнозируют «нормальную погоду» в Москве на следующей неделе

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Москвичей впервые за всю зиму ждет «нормальная» погода

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Вильфанд рассказал о погоде на предстоящей неделе в Москве

RT на русскомвчера в 23:11
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Общество

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Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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