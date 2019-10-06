Общество

ИзвестияИзвестияМосквичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе

Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
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В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве в ближайшие дни

Температуры в Москве в ближайшие два дня будет на 4 градуса ниже нормы, а во второй половине предстоящей недели москвичей ждет потепление. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ТАСС06:25

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В Москву придет потепление

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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