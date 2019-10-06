Общество
ИзвестияМосквичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
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с чего всё началось
Температуры в Москве в ближайшие два дня будет на 4 градуса ниже нормы, а во второй половине предстоящей недели москвичей ждет потепление. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.ТАСС06:25
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