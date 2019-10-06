Общество

ИзвестияИзвестияМосквичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе

Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве в ближайшие дни

Температуры в Москве в ближайшие два дня будет на 4 градуса ниже нормы, а во второй половине предстоящей недели москвичей ждет потепление. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ТАСС06:25

Подробнее о событии

В Москву придет потепление

Московский Комсомолец08:55

Вильфанд напомнил о метеорологическом правиле и успокоил насчет «переобувки»

Вести.Ru06:20

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве в ближайшие дни

ТАСС06:25

В ближайшие дни температура будет на 4 градуса ниже нормы

Molnet.ru06:38

Октябрьское потепление придет в Москву на следующей неделе

Вечерняя Москва06:18

Температура в столичном регионе в ближайшие два дня будет на 4 градуса ниже нормы

Эхо Москвы06:00

«Потепление в октябрьском варианте» ждет Москву на следующей неделе

Москва 2405:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Футбол

Соболев вызван в сборную России

Российская газета 09:34
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Футбол

Манчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2

Газета.Ru 10:54
Космос

Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю

Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва 03 октября в 08:23
Политика

Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.
Коммерсантъ 10:49
Наука

Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, собирается замуж

Напомним, что Маргарите Грачевой в пылу ревности муж отрубил кисти обеих рук.
Медпульс 04 октября в 12:30
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Экономика

С 1 января 2020 года в РФ увеличатся пенсии

Минтруд сообщил, что с 1 января 2020 года в России вырастет размер пенсий.
Стерлеград 04:00
Политика

Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов

Народные новости вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Политика

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Политика

Песков рассказал о поездке Путина в тайгу накануне дня рождения

Ведомости 11:16
Армия и оружие

В США назвали самые опасные российские бомбардировщики

Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия вчера в 21:28
Технологии

На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04 октября в 04:38
Волейбол

Российские волейболисты победили сборную Египта на Кубке мира

Российские волейболисты одержали победу в матче со сборной Египта на Кубке мира в Японии.
iReactor 02:39
Общество

Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября

Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 03 октября в 11:19
Культура

Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина

Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
REGNUM 10:42
Авто

Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей

Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Политика

В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Армия и оружие

В Китае объяснили преимущество Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Броня российского танка Т-14 «Армата» легче брони американского M1 Abrams при сохранении равных защитных характеристик, что создает дополнительные преимущества.
Известия вчера в 18:17
Футбол

«Краснодар» и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 11:10
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка

Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru вчера в 11:49
Авто

«УАЗ» вспомнил автобус на базе «Буханки»

Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода, от серийной «Буханки» этот концепт отличался полностью измененным кузовом с большей площадью остекления, переработанной приборной панелью для водителя и «маршруточной» компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.
Автоновости дня вчера в 08:39
Политика

В Сети украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе

Газета.Ru 09:55
Происшествия

При аварийной посадке Ан-12 возле Львова погибли люди

По состоянию на 09:00 по московскому времени установлено, что при аварийной посадке три человека погибли, ещё трое ранены.
ИнфоСМИ 04 октября в 03:43
Политика

Украинские националисты отказались покидать зону разведения войск в Донбассе

В конце июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополченцы непризнанных республик Донбасса смогли добиться обоюдного разведения сил в районе Станицы Луганской, рамочное соглашение о котором было достигнуто контактной группой в 2016 году.
Lenta.ru 10:23
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Наука

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное