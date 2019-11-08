Общество

Lenta.ruLenta.ruМосквичам предсказали «вишневую» зиму

Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы «вишневыми». Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
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Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве

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Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
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Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
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Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
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Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
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Друга Кокорина и Мамаева освободили

Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Lenta.ru 02:24
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Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге

Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
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Общество

Спикер Госдумы раскритиковал шатающуюся плитку на проспекте Кирова

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Хальзов открыл обновленную лабораторию Новосибирского наркодиспансера

В III квартале этого года клинико-диагностическая и химико-токсикологическая лаборатория ГБУЗ НСО «НОКНД» разместилась в отремонтированном здании на отдельной охраняемой территории.
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В Якутии пилота отстранили от полетов после передачи штурвала девушке

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Появились шпионские фото нового Kia Sorento

Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.
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Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
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Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
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В Томске эвакуировали 60 человек из-за пожара в многоэтажном доме

В Томске произошёл пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме, эвакуированы более 60 человек.
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Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
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Мясо не стоит повторно разогревать. Разогрев разрушает легкоусвояемые белки, делая пищу тяжелой для переваривания.
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Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

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Треть оборудования для «Ангары» доставят на Восточный до конца года

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Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»

Компания Rolls-Royce расширила «бунтарскую» линейку Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan.
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МТС представила устройство для слежения за сотрудниками

МТС представила комплексное IoT-устройство, которое включает в себя телеметрический модуль, вшитый в специальную одежду работника, Bluetooth-датчики, установленные по периметру помещения, а также специальное программное обеспечение.
3DNews 00:57
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