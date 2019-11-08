Общество

Lenta.ruLenta.ruМосквичам предсказали «вишневую зиму»

За последние 140 лет в российской столице было зафиксировано семь так называемых вишневых зим. Самая теплая наблюдалась в 1960-1961 годах — тогда средняя температура превысила норму на 4,9 градуса.
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Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму

РИА Новости00:38

В Московский регион может прийти «вишневая» зима

РИАМОвчера в 11:17

«Вишневыми» предложили называть аномально теплые зимы

Моя Москва.онлайнвчера в 10:20

В Москве заговорили о «вишневой зиме»

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Аномально теплые зимы предложили называть «вишневыми»

Москва 24вчера в 09:15

Аномально теплые зимы будут называть «вишневыми»

Вечерняя Москвавчера в 08:58

Синоптики предложили ввести термин «вишневая зима» для аномально теплого сезона

Агентство Москвавчера в 08:26
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Футбол

Краснодар — Трабзонспор 3:1

Нева Спорт вчера в 12:55
Экономика

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 03:57
Общество

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК 06 ноября в 21:51
Финансы

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes вчера в 07:01
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Политика

Макрон назвал три сценария для развития России

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.
Евразия Daily вчера в 16:37
Политика

Кремль ответил «мы не патологоанатомы» на слова о смерти мозга НАТО

Комментируя слова президента Франции о смерти мозга НАТО, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их правдивыми и отражающими суть.
РБК 05:15
Происшествия

ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания двух жительниц Дагестана, подозреваемых в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 03:53
Политика

«Нафтогаз» отказался урегулировать судебные споры с Газпромом

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко фактически отказал России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.
Взгляд.ру 04:12
Политика

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Политика

В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Политика

Песков заявил, что о запрете доступа к «Википедии» речь не идет

Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к "Википедии" нет, и речи быть не может, - сказал Песков в пятницу журналистам.
РИА Новости 04:51
Кино

Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»

Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Общество

Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»

В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
Интерфакс 05:30
Технологии

Китай приступил к разработке сети 6G

Газета.Ru 03:19
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество

Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
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Шоу-бизнес

Тарасов оправдался перед Канделаки за слова о домашнем насилии

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Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной

Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
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Rolls-Royce представил Cullinan в спецверсии Black Badge

Компания Rolls-Royce завершает выпуск автомобилей в версии Black Badge выпуском ограниченной серии «черных» Cullinan.
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Происшествия

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Футбол

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России.
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Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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Музыка

Названы главные музыкальные клипы десятилетия

Портал BuzFeed опубликовал рейтинг 50 лучших музыкальных клипов последнего десятилетия. Каждый ролик сопровождался статистикой просмотров.
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Первые фото Анджелины Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»

Съемки начались этой осенью, премьера в России назначена на 4 ноября 2020-го, и теперь мы знаем, что 44-летняя актриса появится на экранах с длинными светлыми волосами и в золотом облегающем костюме — то есть, почти в каноничном образе из комиксов Marvel.
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Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

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