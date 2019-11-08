Общество
Lenta.ruМосквичам предсказали «вишневую зиму»
За последние 140 лет в российской столице было зафиксировано семь так называемых вишневых зим. Самая теплая наблюдалась в 1960-1961 годах — тогда средняя температура превысила норму на 4,9 градуса.
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Синоптики предложили ввести термин «вишневая зима» для аномально теплого сезона
Агентство Москвавчера в 08:26
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Футбол
Краснодар — Трабзонспор 3:1
Нева Спорт вчера в 12:55
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 03:57
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК 06 ноября в 21:51
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes вчера в 07:01
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Политика
Макрон назвал три сценария для развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.
Евразия Daily вчера в 16:37
Политика
Кремль ответил «мы не патологоанатомы» на слова о смерти мозга НАТО
Комментируя слова президента Франции о смерти мозга НАТО, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их правдивыми и отражающими суть.
РБК 05:15
Происшествия
ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания двух жительниц Дагестана, подозреваемых в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 03:53
Политика
«Нафтогаз» отказался урегулировать судебные споры с Газпромом
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко фактически отказал России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.
Взгляд.ру 04:12
Политика
Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия
Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Политика
Песков заявил, что о запрете доступа к «Википедии» речь не идет
Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к "Википедии" нет, и речи быть не может, - сказал Песков в пятницу журналистам.
РИА Новости 04:51
Кино
Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»
Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Общество
Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»
В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
Интерфакс 05:30
Технологии
Китай приступил к разработке сети 6G
Газета.Ru 03:19
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество
Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной
Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Авто
Rolls-Royce представил Cullinan в спецверсии Black Badge
Компания Rolls-Royce завершает выпуск автомобилей в версии Black Badge выпуском ограниченной серии «черных» Cullinan.
Движок вчера в 09:24
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Футбол
Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России.
Sports.ru 05:14
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM вчера в 01:09
Музыка
Названы главные музыкальные клипы десятилетия
Портал BuzFeed опубликовал рейтинг 50 лучших музыкальных клипов последнего десятилетия. Каждый ролик сопровождался статистикой просмотров.
Рамблер 05:03
Кино
Первые фото Анджелины Джоли в супергеройском костюме на съемках фильма Marvel «Вечные»
Съемки начались этой осенью, премьера в России назначена на 4 ноября 2020-го, и теперь мы знаем, что 44-летняя актриса появится на экранах с длинными светлыми волосами и в золотом облегающем костюме — то есть, почти в каноничном образе из комиксов Marvel.
Super.ru 03:16
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Хоккей
Сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии
RT на русском 01:34
Космос
Сергей Крикалев рассказал о подготовке к полету на Луну
Ранее "Петербургский дневник" сообщал о том, что на Всероссийском патриотическом форуме космонавтики и авиации "КосмоСтарт", что открылся сегодня в Северной столице, показали технологии выращивания растений в условиях микрогравитации, а также продуктов питания.
Петербургский дневник вчера в 09:36
Общество
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
RT на русском 04:32