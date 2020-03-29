Жителям Москвы понадобятся специальные пропуска для выхода из дома. Они понадобятся после публикации отдельного акта.

Москвичам рассказали о спецпропусках для выхода из дома

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