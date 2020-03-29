Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМосквичам рассказали о спецпропусках для выхода из дома

Жителям Москвы понадобятся специальные пропуска для выхода из дома. Они понадобятся после публикации отдельного акта.
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Подробнее о событии

Порядок выдачи спецпропусков для передвижения по Москве будет определен отдельно

ТАСС14:21

Москвичам объяснили порядок пользования спецпропусками

Lenta.ru14:10

Спецпропуска для передвижения по Москве пока не нужны

Эхо Москвы14:02

Москвичам рассказали о спецпропусках для выхода из дома

Московский Комсомолец13:59

Оперштаб Москвы объяснил, когда начнут выдавать спецпропуска и можно ли сейчас передвигаться без них по столице

Mockva.ru14:05

Мэрия ещё не утвердила спецпропуска для передвижения по Москве в карантин

News.ru14:14

Спецпропуска для передвижения по Москве потребуются позднее — оперштаб

Красная весна13:57
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Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Здоровье

Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России

Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Evo-rus.com вчера в 03:38
Политика

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
РИА Новости 13:13
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:03
Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Общество

В Кремле поддержали введение в Москве режима самоизоляции

В Кремле считают оправданным введение режима самоизоляции в Москве из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил в воскресенье, 29 марта, ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 14:12
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
РИА Новости вчера в 09:59
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Общество

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Lenta.ru 14:55
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Власти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений

Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса.
Известия 13:11
Общество

Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета 14:01
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь по участку разведения сил в ДНР

ИА Новороссия 14:40
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

В Астраханской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

Медики в Астраханской области зафиксировали три новых условно подтвержденных случая заражения короновирусом.
Российская газета 13:00
Политика

Экс-советница Трампа обвинила Россию в попытке свалить вину за пандемию на США

Россия и Китай пытаются возложить ответственность за распространение коронавируса в мире на США, заявила бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Фиона Хилл.
Взгляд.ру 14:41
Футбол

«Манчестер Сити» нашел замену Гвардиоле

«Манчестер Сити» составил список кандидатов на роль преемника Хосепа Гвардиолы, если испанский специалист примет решение покинуть команду летом.
Soccer.ru 15:02
Политика

В Грузии отказались от помощи Саакашвили по борьбе с коронавирусом

Правительство Грузии не нуждается в помощи бывшего президента Михаила Саакашвили, предложившего свое содействие в возвращении на родину застрявших в Европе граждан Грузии из-за пандемии коронавируса, заявил в воскресенье, 29 марта, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
Известия 12:17
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Коммерсантъ 10:07
Религия

Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома, передает «РИА Новости».
РБК 06:38
Наука

Кальмары перекодировали РНК вне пределов клеточного ядра

Ученые из Морской биологической лаборатории выяснили, что кальмары могут перекодировать РНК за пределами клеточного ядра, таким образом, меняя свою генетическую информацию.
Vevby.ru 27 марта в 10:36
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Шоу-бизнес

35-летняя Елена Беркова объявила о беременности

О грядущем пополнении Елена сообщила, опубликовав свою фотографию, на которой она держит в руках положительный тест на беременность.
Discover24 13:16
Путешествия

Отели в Сочи начали выселять туристов

Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Эхо Москвы вчера в 09:03
Общество

WSJ сообщила о дефиците золота в США

Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Коммерсантъ вчера в 00:30
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Телеведущая Лера Кудрявцева, присутствовавшая на вечеринке сестры Игоря Крутого, Аллы, рассказала, как вели себя в тот вечер гости, среди которых был заразившийся коронавирусом Лев Лещенко.
РИА Новости 14:56
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