Снег полностью растает в Москве и Подмосковье не раньше начала апреля. В настоящее время растаял последний пушистый и мягкий снег, плотные слои покрова будут таять гораздо дольше, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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С чего всё началось Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег Снег окончательно растает в Москве во второй декаде апреля, когда среднесуточная температура поднимется выше плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости вчера в 12:24