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ТАСС
ТАСС

Вильфанд сообщил, что снег полностью растает в Москве и Подмосковье не раньше апреля

Снег полностью растает в Москве и Подмосковье не раньше начала апреля. В настоящее время растаял последний пушистый и мягкий снег, плотные слои покрова будут таять гораздо дольше, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
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