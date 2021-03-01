Вильфанд сообщил, что снег полностью растает в Москве и Подмосковье не раньше апреля
Снег полностью растает в Москве и Подмосковье не раньше начала апреля. В настоящее время растаял последний пушистый и мягкий снег, плотные слои покрова будут таять гораздо дольше, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
С чего всё началось
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Снег окончательно растает в Москве во второй декаде апреля, когда среднесуточная температура поднимется выше плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новостивчера в 12:24
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